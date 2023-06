"Ginecologia dimezzata Verrà ridotta a dodici ore"

Un altro colpo di accetta si abbatte sul reparto ginecologia di Cento, dimezzando l’orario del servizio e a far sapere la cosa è Marco Gallerani (nella foto) del gruppo dei Cittadini in Soccorso del Pronto Soccorso. "Da fonte interna ho saputo un fatto molto grave per cui il territorio dev’essere informato – dice – dopo urologia e ortopedia, è stato deciso che anche ginecologia sarà aperta solo dalle 8 alle 20, non la notte e non nei week end e festivi. E’ un fatto gravissimo perché si aggiunge alle altre due specialistiche che non sono più completamente garantite ed è, di fatto, uno svuotamento della struttura nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione comunale. Da qui, è logico che quando la gente si rivolgerà al pronto soccorso, verrà mandata altrove, i 22000 accessi annui caleranno e non verrà giustificato il mantenimento dei casi di codice azzurro, arancio e rosso spedendoli a Cona".

E rincara. "Il problema si ingrandisce se una partoriente si rivolge al pronto soccorso – prosegue – 4 ostetriche avevano dato disponibilità per garantire il servizio di presenza ma la proposta sarebbe stata bocciata. Perché? Ho saputo che il personale non sarebbe stato preavvisato, non ci sarebbe stata una discussione e nemmeno preparazione formativa. Questo, il 27 gennaio, ha portato il personale infermieristico del Pronto Soccorso, a protocollare una lettera alla direzione generale esprimendo il proprio disagio e preoccupazione per l’improvvisa responsabilità che si vedono addossata a seguito della chiusura del punto nascita in quanto non avrebbero la formazione professionale adeguata sullo specifico settore di come assistere le nascite, declinando responsabilità derivanti da eventuali criticità". Parla del numero di 75 parti attuali che, con una sospensione del servizio fino a settembre, non avrà nessun requisito perché il Ministero decida di tenerlo aperto, dandone la giustificazione.

"Tutto questo è grave perché sta succedendo nel silenzio delle istituzioni – tuona – ci stanno svuotando l’Ospedale. Questo è un disegno politico che si sta mettendo in atto. Finora tutto è stato nascosto con ipocrisia politica perché il disegno vada avanti indisturbato. E’ inaccettabile perché si tratta di una struttura con servizi per tutto il territorio. E’ grave che la città impari le cose solo all’ultimo momento. Non sono più sufficienti i comunicati sui social. Mi appello al Comune perché agisca. La neocostituita commissione sull’ospedale era stata informata dalla giunta? O tutto questo il comune non lo sapeva? Mi appello al Comune a rendersi parte attiva perché l’ospedale diventi una struttura strategica. Noi cittadini siamo vittime di questi disservizi nati da scelte politiche, i silenzi sono inaccettabili visto che la parte politica è la stessa della nostra amministrazioner. E invito anche la commissione sull’ospedale a venire a parlare con il personale ospedaliero".

