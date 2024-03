Gino Robair sul palco. Con ‘Radical Divination’

Oggi, alle 21, approda al Torrione Gino Robair con ‘Radical Divination’ | An opera of augury through papermaking. Gino Robair, direzione, cartaio, Marta Raviglia, assistente cartaia, Francesco Bigoni, sax tenore, clarinetto, elettronica, Piero Bittolo Bon, sax alto, flauti, clarinetti, Alfonso Santimone, pianoforte, Julien Laroche, chitarra, effetti e Simone Sferruzza, batteria, percussioni. Aperitivo a buffet dalle 19.30 alle 20.30. Il concerto alle 21, jam session 22.30. Posto unico 5 euro. Ingresso gratuito per gli studenti del conservatorio Frescobaldi.