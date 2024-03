Gioca e vince centomila euro: "Ci aspettiamo un bel regalo..."

Il 3 marzo sarà sicuramente una data da ricordare per un’abituale cliente del Bar Il Girasole di Lido di Spina che, con una giocata da 3 euro al ‘10eLotto’ ha vinto ben 100mila euro. La signora, infatti, ha centrato nove numeri su dieci, indovinando anche il doppio oro. Una domenica indimenticabile anche per i gestori del bar-ricevitoria di viale Leonardo da Vinci: "Veramente un grande colpo – racconta il titolare Emiliano Barillari (nella foto, assieme alla moglie Moira e alla figlia Martina) –. Domenica mattina è venuta da noi per giocare al ‘10&Lotto’. Io, in quel momento, stavo mostrando ad un cliente un disegno che abbiamo fatto realizzare sulla serranda e mi ero allontanato per un attimo dalla postazione ricevitoria e la signora mi ha un po’ redarguito, dicendomi che le avevo fatto perdere la giocata".

E, in un qualche modo, è stato in quel momento che la ‘dea bendata’ ha baciato la signora sulla fronte. La donna ha giocato i suoi numeri sull’estrazione successiva, e dopo aver controllato le cifre uscite, ha avvicinato il titolare, dicendogli che "le sembrava di aver vinto".

"Ed effettivamente, infilata la schedina nella macchina, abbiamo scoperto che aveva vinto una cifra importante. Così mi sono avvicinato a lei e le ho sussurrato che la vincita era di 100mila euro e lei mi ha guardato incredula". Poi il titolare le ha consegnato la schedina, dicendole di tenerla ben conservata, portarla in banca e non dire a nessuno della vincita: "Le ho anche detto – dice, con il sorriso sul volto, Barillari – che ci aspettiamo un bel regalo!". Una grande gioia non solo per la signora, ma anche per lo staff e il titolare del Bar Il Girasole che… ha aiutato la sorte.