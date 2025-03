Giocagin al palasport. Balli e coreografie per l’evento della Uisp

Un pubblico numeroso e spettacolari coreografie hanno fatto da cornice all’edizione 2025 di ‘Giocagin-Emotion’. Si è svolta nel pomeriggio di ieri, in un palazzetto dello sport gremito di persone, la manifestazione nazionale Uisp che ha radunato varie attività di sport per tutti praticate in palestra. Un appuntamento che come da consuetudine è stato un momento di festa collettiva. La presidente Eleonora Banzi in apertura ha rivolto i ringraziamenti al Comune di Ferrara, nella figura dell’assessore allo sport Francesco Carità, le società sportive, i tecnici, gli atleti e le famiglie, oltre allo staff Uisp Ferrara coordinato da Maddalena Mariotti. Un’edizione che ha visto un gruppo organizzativo di trenta persone della Uisp Ferrara, affiancato per la prima volta degli studenti del Liceo Roiti. Il programma è iniziato con una emozionante coreografia collettiva sulle note della canzone ‘L’ombelico del mondo’ di Jovanotti.

Protagoniste assolute le esibizioni delle venti società del territorio estense e non solo. Queste sono state Palestra Flygym, Palestra Enjoy Occhiobello, Gym&Tonic Ferrara, Dinamika Asd, Skate Roller Bondeno, Club570, Asd Doro, ginnastica ritmica Estense Putinati, hip hop Room, Asd pattinaggio Il Quadrifoglio, Uisp dance Pieve di Cento, Progetto Danza Gb, Yama Arashi, Dojo, Cus Ferrara dance lab, B Family hiphop school, Jazzalab Putinati, Fantasyflydance Asd, A-Ritmo e Pattinaggio artistico Bondeno. Un’edizione di Giocagin, quindi, che ha registrato il tutto esaurito sugli spalti ed oltre 800 tesserati suddivise per le rispettive società. "Si tratta di un evento consolidato ed importante per Uisp Ferrara – ha spiegato Eleonora Banzi – che riesce a coniugare la passione per lo sport alla gioia del gioco. Giocagin dimostra come lo sport non è solo competizione, ma anche amicizia, divertimento, rispetto e condivisione, valori che caratterizzano Uisp. Lo sport per noi è salute e promozione di sani stili di vita".

In questa edizione si è tenuta la seconda edizione del ‘contest social Giocagin’, un concorso a suon di like su Instagram, dove le società sportive dovevano inviare i video delle loro coreografie. Al termine la più votata è stata quella dello Skate Roller Bondeno premiata con una targa. Maddalena Mariotti coordinatrice del Giocagin ha aggiunto: "Uno spettacolo unico dove le società sportive hanno condiviso ricercate coreografie. Un viaggio immaginario nelle emozioni attraverso la musica, i colori, il ballo e le coreografie che gli insegnanti hanno creato con i loro gruppi. In pista esibizione danza. l’hip-hop, il pattinaggio artistico, il karate e anche la ginnastica ritmica. Un ringraziamento a tutti i volontari e gli sponsor che hanno sostenuto l’evento". In conclusione ancora tutte le società sul parquet per la colorata coreografia finale.

Mario Tosatti