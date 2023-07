Giocare d’anticipo sul meteo folle "Ecco come si può correre ai ripari"

di Giulia

Beneventi

Di fronte agli ultimi eventi atmosferici è difficile non scoraggiarsi, soprattutto realizzando - anche se ormai è noto - che certi cambiamenti climatici non sono reversibili. Questa, che ci coglie impreparati e disarmati, è una realtà nuova e da inquadrare. Cosa che richiede certo uno sforzo ma soprattutto competenze, anche piccole, che permettano di attutire il colpo. Come? Lo spettro di accorgimenti e nuove abilità "è ampio – considera Luca Lombroso, meteorologo Ampro e autore di articoli e previsioni su Meteored Italia –. Comprende quella che è la vita quotidiana e arriva fino all’ambito delle infrastrutture e dell’urbanistica. La parola chiave è sempre e solo una".

Quale?

"Adattamento. Questo cambiamento esiste e bisogna conviverci. Di colpi durissimi ne prenderemo ancora, quindi non sarà facile...al di là di quello che poteva essere fatto prima".

Adattarsi come, però? Partiamo dal quotidiano.

"Se per esempio siamo fuori, in auto, o banalmente durante una cena in giardino, dobbiamo capire i segnali premonitori e correre ai ripari. Vale soprattutto per i fenomeni temporaleschi, come avvenuto di recente nel Ferrarese, mentre siccità e alluvioni si possono riuscire ad anticipare meglio. Con eventi che durano pochi minuti e sono localizzati però, la prima protezione viene sempre da noi. Posto, sia chiaro, che il rischio zero non esiste".

Chi invece ha un’attività agricola, per esempio?

"Niente false speranze: i cannoni antigrandine sappiamo da anni che non sono efficaci. I teli antigrandine invece sono d’obbligo. Diversificare le colture, anziché averne solo di un tipo e quindi più esposte, non guasterebbe. E poi le assicurazioni: per le auto, che hanno anche loro dei teli appositi, e per i pannelli solari. Su cui, tra l’altro, vorrei fare una precisazione".

Prego.

"I pannelli solari sono uno strumento di autonomia energetica essenziale. Pensare che siano inutili perché alla fine viene a grandinare lo stesso, è sbagliatissimo. I pannelli stessi, tra l’altro, hanno un vetro temperato che resiste con la grandine anche a 80 kmh. Chiaro però, se cadono macigni di ghiaccio…così come i teli, il vento di sabato scorso era a 120 kmh, e lì non c’è speranza. Qui torniamo al rischio zero che certo, non esiste, ma ciò non toglie che tutto possa e debba essere curato con più attenzione".

In che modo?

"Lavorare sulla formazione, e non parlo solo delle scuole. Le associazioni di contadini o di attività turistiche, per esempio, possono dare ai loro associati la possibilità di imparare a riconoscere gli eventi atmosferici. È ora di andare oltre il semplice sentire il tuono e vedere il lampo: serve capire che tipo di nube è, se è lontana e se viene verso di noi, e di consultare questo magico strumento che è il radar meteorologico, su Arpae o su Meteored Italia. Quando gli eventi atmosferici sono in movimento, com’è stato mercoledì sera, quell’ora di tempo guadagnata per prepararsi può fare la differenza".

E su più larga scala, invece? Parlo delle infrastrutture.

"Il nostro territorio è tutto basato su un tipo di clima che ormai è del passato: come provvedere a questo, in modo strutturale, esula dalle competenze di climatologi e meteorologi. A monte però deve essere chiaro che il pericolo ora è maggiore, e lo è anche la nostra esposizione a esso. Per ridurre e mitigare il rischio c’è tanto da fare: dalle fogne ai camini, dalle antenne ai tralicci dell’alta tensione. Tutto è migliorabile. E bisogna accettare, ripeto, di subire in futuro altri danni".