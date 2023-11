Giocattoli antichi in mostra al centro ’Mercato’

Argenta a misura di bambino. Venerdì 1° dicembre alle 17 nel centro culturale Mercato sarà inaugurata la mostra "C’era una volta… Mostra di balocchi e giocattoli d’epoca collezione ZanellaPasqualini del Teatrino dell’Es di Castenaso". Ad animare il vernissage sarà "Sogno il circo, col gioco delle ombre cinesi", uno spettacolo ispirato alle performance circensi del primo ‘900 realizzato da Vittorio Zanella, basato, come riporta il titolo, sull’arte delle ombre cinesi. L’esposizione raccoglie alcune centinaia di giocattoli che accolgono il visitatore e lo conducono in un magico percorso fra bambole, giochi di latta, giochi antichi da tavolo e tanti cavalli a dondolo di legno, di latta, di cartapesta, di plastica, di tutte le fogge e colori provenienti da tutto il mondo. Una mostra rivolta agli occhi dei bambini, ma anche al cuore degli adulti. Un viaggio emozionante nel mondo della fantasia e della fanciullezza, che prende vita grazie ai pezzi che Rita Pasqualini e Vittorio Zanella, pluripremiati artisti famosi in tutto il mondo, hanno raccolto con tenacia e devozione in tanti anni.