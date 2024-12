Giocattoli e caramelle per i bimbi. I doni dell’Anmi ai piccoli pazienti

COMACCHIO"Un pensiero con le mani con il cuore" ha portato anche quest’anno un sorriso ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici degli ospedali di Cona e Ravenna, e ai nonni ospitati alla Casa di riposo "A. Nibbio" di Comacchio. In questi giorni sono stati consegnati i doni da parte dell’Anmi (Associazione nazionale marinai d’Italia) di Comacchio che ha promosso l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Comacchio, e alla quale ha collaborato l’istituto comprensivo di Porto Garibaldi. Dal 7 al 22 dicembre nei centri commerciali Gallerie Bennet e Risparmio Casa, e alla sede di Anmi in via dello Squero sono state allestite postazioni di raccolta in cui le persone hanno potuto lasciare un dono, un giocattolo, una confezione di caramelle o qualunque altro pensiero che possa regalare un momento di gioia ad un bimbo o una bimba ricoverati nelle strutture ospedaliere di Cona e Ravenna, o a una nonna e un nonno ospitati alla Casa di riposo "A. Nibbio" di Comacchio.

I doni raccolti sono stati poi affidati ad alunne e alunni delle classi primarie di Lido degli Estensi "Senza Zaino" che hanno provveduto a confezionarli e a creare biglietti e piccoli pensieri per accompagnare i pacchi regalo. E proprio in questi giorni che anticipano le festività natalizie, i regali sono stati recapitati dai soci di Anmi ai reparti pediatrici e alla casa di riposo. "Quest’anno – spiega Mauro Folegatti, presidente di Anmi – Gruppo di Comacchio – abbiamo raccolto centinaia di doni. Non possiamo che ringraziare quanti, con grande generosità, hanno contribuito all’iniziativa, gli studenti della primaria di Lido degli Estensi "Senza zaino" e l’amministrazione comunale di Comacchio per il patrocinio all’iniziativa.