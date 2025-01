Giocattoli per i piccoli pazienti ricoverati a Cona

Si è svolta ieri mattina, nei Reparti Pediatrici dell’azienda ospedaliero – universitaria la consegna dei giocattoli da parte dalle società di basket Vis 2008 Asd e Vis Rosa, in collaborazione con l’Associazione Giulia, destinati ai piccoli pazienti ricoverati. Erano presenti Filippo Bertelli (presidente di Vis2008), Stefania Campana e Caterina Franchini (responsabili del settore minibasket), Enrico Benini (responsabile marketing), Simona Rinieri, referente dell’Oncoematologia Pediatrica, le coordinatrici infermieristiche Franca Mazzini (pediatria e chirurgia pediatrica) e Maria Grazia Cristofori (Terapia intensiva neonatale), una rappresentanza del personale medico e infermieristico dei Reparti Pediatrici e alcuni volontari dell’Associazione Giulia Odv. I giocattoli donati sono stati raccolti durante la Festa di Natale del Minibasket, svoltasi lo scorso 16 dicembre, presso il Pala Palestre di Ferrara.

In occasione di tale ricorrenza, infatti, le Società Vis 2008 Asd e Vis Rosa hanno aderito all’iniziativa voluta dalla Federazione Italiana Pallacanestro dal titolo ‘Porta un giocattolo, regala un sorriso’. Durante la giornata, alla quale sono stati inviati tutti gli atleti di “Vis 2008” e “Vis Rosa” assieme alle loro famiglie, sono stati raccolti i giocattoli non più utilizzati dai piccoli atleti per offrirli ai loro coetanei in difficoltà, dando così loro una “seconda vita”. L’iniziativa nasce per donare un sorriso ed un momento di spensieratezza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie che, soprattutto in momenti particolari come quelli delle festività, si trovano a dover affrontare momenti difficili come la malattia. Le Società, dopo aver raccolto i doni, hanno collaborato con l’Associazione Giulia di Ferrara per poterli consegnare ai bambini dei Reparti Pediatrici dell’ospedale di Cona.

LA ‘Vis 2008 Asd’ e la “Vis rosa” hanno un settore minibasket che conta più di 350 iscritti; si tratta di bambini che vanno dai 6 ai 12 anni e che si allenano in diverse palestre distribuite sul territorio ferrarese. Le Società collaborano inoltre con diversi istituti scolastici ed è stata avviata anche un’attività di avviamento al minibasket per i bambini dai 4 ai 5 anni. La “Vis Rosa” rappresenta la sezione basket femminile.

L’Associazione di volontariato ‘Giulia Odv’ nasce il 21 marzo 1996 per offrire il proprio aiuto e la propria disponibilità in particolare ai diversamente abili, ai bambini ed agli anziani. Concentra la propria attività sul sostegno alle cure palliative pediatriche e a potenziare figure professionali quali uno psico-oncologo e un pediatra oncologo che, in collaborazione con l’oncoematologia pediatrica e clinica Pediatrica.