Giocattoli per i piccoli pazienti: "Aiutiamo i bimbi nelle loro terapie"

CENTO

Peluches e giocattoli per i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia dell’ospedale di Cona. Ieri mattina l’associazione ’Valentina Odv’ di Cento ha donato peluches e giocattoli al Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Cona. All’evento erano presenti la Presidente dell’Associazione Valentina, Jessica Frabetti; Antonella Poluzzi (Vice presidente), Leonardo Frabetti e Paolo Fortini (soci e volontari). Oltre ad una rappresentanza del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Sant’Anna: Simona Rinieri (Referente del Servizio), Maria Grazia Cristofori (Coordinatrice Infermieristica dei DH e degli ambulatori) e Barbara Roccati (infermiera del DH). L’Associazione nasce nel marzo del 2023 da un gruppo di persone che hanno un obiettivo comune: aiutare il prossimo divertendosi e facendo divertire.

Gli eventi di beneficenza di ’Valentina Odv’ sono finalizzati a raccogliere fondi, con l’obiettivo di sostenere strutture ospedaliere e/o associazioni o enti pubblici e privati anche per la ricerca scientifica in campo medico, in particolare pediatrico. "Questa donazione – ha dichiarato la presidente dell’Associazione - è frutto di un anno per noi impegnativo ma molto soddisfacente. Un anno in cui tantissima gente del territorio ci ha dimostrato grandissima solidarietà. Per noi tornare all’ospedale di Cona, un anno dopo la nostra prima donazione fatta proprio qui, ci rende molto orgogliosi. Per la mia Associazione i reparti pediatrici, in particolare il DH dell’Oncoematologia Pediatrica, rimangono luoghi speciali come lo sono anche il personale medico e infermieristico. Quest’ultimi, grazie al loro impegno e alla loro preparazione, cercano di donare ai pazienti una vita dignitosa alleviando il più possibile anche gli effetti della pesante terapia a cui sono sottoposti. Quello che noi possiamo fare invece non è altro che accompagnare i bambini durante le loro terapie, cercando di regalargli un sorriso attraverso un piccolo peluche o giocattolo. Il messaggio che da un anno a questa parte vogliamo mandare è infatti proprio quello di dimostrare che attraverso piccoli gesti si possono fare grandi cose; messaggio che noi abbiamo imparato proprio all’interno dei reparti pediatrici e che soltanto i bambini hanno saputo insegnarci. Adesso tocca a noi ricambiare questo loro grande regalo".