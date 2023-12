Giochi a squadre per i giovani

"Il cervellone" è l’appuntamento di domenica, dalle 15.30 alle 19, alla Sala 2000 di viale Matteotti, per gli studenti delle scuole medie e superiori, organizzato dall’Amministrazione comunale di Bondeno, da Spazio 29 e dall’Associazione La Locomotiva. "Forma la tua squadra e sfida gli avversari!". E’ questo l’invito lanciato in queste ore sui social dagli organizzatori. "Stiamo cercando di offrire ai ragazzi delle possibilità di aggregazione – spiega l’assessore alla cultura Francesca Aria Poltronieri -. Abbiamo creato situazioni e occasioni che permettano loro di stare insieme divertendosi, imparando, giocando a squadre, sfidandosi, ideando qualcosa che faccia scoprire loro la voglia di fare squadra e di stare insieme, di ritrovarsi in compagnia in paese per divertirsi". E’ una delle diverse iniziative organizzate in occasione delle festività natalizie.