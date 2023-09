Giochi, colori e sorrisi ricordando Valentina

CENTO

Da un mese aveva iniziato la raccolta e ora, in nome di "Valentina" l’associazione di Cento che prende il nome da Valentina Frabetti, morta a 16 anni per un male incurabile, ha potuto regalare doni ai bimbi dell’oncoematologia pediatrica di Cona. Ieri mattina, infatti, l’associazione "Valentina Odv" di Cento ha donato materiale di cancelleria, giochi di società e peluches al Reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Cona, a seguito di un sodalizio nato nel marzo 2023 da un gruppo di persone che hanno un obiettivo comune: aiutare il prossimo divertendosi e facendo divertire ricordando però Valentina, una ragazza scomparsa a 16 anni dopo aver lottato contro una malattia che l’ha portata via dall’affetto dei suoi cari. "Per noi, in un mondo frenetico, caotico e dove spesso i cattivi pensieri ci sovrastano – dice la presidente Jessica Frabetti, sorella di Valentina - l’obiettivo principale è proprio quello di far sorridere, sognare e far viaggiare con la mente le persone. In questo caso sarà bellissimo, attraverso i nostri doni, contribuire a dare una piccola gioia ai bambini ricoverati. Vogliamo dimostrare che offrire un aiuto concreto è possibile anche con un piccolo gesto".

Gli eventi di beneficenza di "Valentina Odv" sono infatti finalizzati a raccogliere fondi, con l’obiettivo di sostenere strutture ospedaliere eo associazioni o enti pubblici e privati anche per la ricerca scientifica in campo medico in particolare pediatrico. "Questa volta – prosegue Jessica - abbiamo deciso di attivarci per regalare un sorriso ai bambini all’interno del Day Hospital di oncoematologia Pediatrica, raccogliendo materiale di cancelleria nuovo tra cui: quaderni, pennarelli, matite colorate, libri da colorare ecc…, giochi di società e peluches nuovi e non, tutti sanificati e imbustati singolarmente donati da bambini con lo scopo di regalarli ad altri bambini come loro". E spiega. "Il nome Valentina – dice la presidente - per noi, in particolare per me, assume e ha sempre assunto più significati: oltre ad essere stato il nome di mia sorella, in latino Valens significa "forte", "vigoroso" oppure "che ha valore"; caratteristiche che caratterizzavano lei e che noi, come associazione, vogliamo portare avanti e continuare a trasmettere". Richiamo che è arrivato forte anche alle persone. "Sono arrivati tanti giochi e spesso sono proprio i bambini a volerli regalare, dopo che magari hanno sentito parlare gli adulti – conclude – un esempio sono due bimbe, arrivate alla nostra sede dicendo chiaramente di voler regalare i loro giochi. Questo mi fa riaccendere la speranza anche nei più giovani".

