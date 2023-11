Giochi da tavolo alla biblioteca Luppi . E’ tempo di sfide

Nuovo appuntamento oggi con i giochi da tavolo per tutti alla biblioteca comunale Luppi, in via Arginone 320 (Porotto). In occasione dell’International Games month Italia, tutti i sabati di novembre dalle 9.30 alle 12.30 Daniele Ferri, inventore di molti giochi da tavolo, come Vege-Tables sarà a disposizione per organizzare tante divertenti sfide.

ð 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it.