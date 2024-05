Giochi, degustazioni e stand gastronomici da oggi a Villa Mensa

Tutto è pronto per "I Giochi della Durlindana", che prenderanno il via oggi a Villa Mensa, con inaugurazione alle 18. Da subito aperti gli stand gastronomici, con la degustazione delle birre artigianali del BrewLab Sant’Apollinare, e le mostre: "Copparonia" di Indiano Le Rouge e l’esposizione steam-punk di Mr. Bolpi. Alle 18 è in programma l’introduzione ai giochi di carte di Ioiad. Si gioca dalle 21 con la guest star GDrrante, fondatore e amministratore della community di giochi di ruolo più grande d’Italia, che sarà Master dal tavolo di Mork Borg, e con la Brigata di Sottomonte, che proporrà D&D 5E, Old School Essentials, Electric Bastionland, Pathfinder, Coriolis, The Black Hack, Il Richiamo di Cthuluh, The Black Sword Hack, Brancalonia, Mork Borg, Journey to Ragnarok, Drukmahora L’Ultimo Branco. Sempre alle 21 da non perdere il torneo di Magic The Gathering – Commander a cura di Ioiad: torneo amatoriale gratuito in formato commander e for fun, in cui sono ammesse carte proxy. La manifestazione proseguirà anche nella giornata di sabato.