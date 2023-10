Giochi della Gentilezza a Copparo: "Così si Contrasta il Bullismo"

"La gentilezza non serve solo a te ad essere gentile, aiuta gli altri a diventarlo". Il pensiero di Nicolò, insieme a quelli di tutti i bambini copparesi, ha dato valore alla Giornata nazionale dei giochi della gentilezza, organizzata dalla Biblioteca ‘Anne Frank’ e dal Comune di Copparo, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo. Attraverso canti, disegni, girotondi, musica, poesie gli alunni delle primarie hanno partecipato con impegno ed entusiasmo al progetto volto a sensibilizzare giovani e famiglie alla gentilezza come strumento sociale, di benessere e in grado di contrastare fenomeni di bullismo. La speciale giornata è iniziata, lunedì, davanti alla Torre Estense con le classi della scuola ‘O. Marchesi’. "La gentilezza è una forma di bellezza", ha riflettuto l’assessora Paola Peruffo.