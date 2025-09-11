Giochi di una volta per i bimbi in piazza Garibaldi

Un pomeriggio all’insegna del divertimento, della semplicità e dei ricordi. Sabato, a partire dalle 16.30, piazza Garibaldi a Dosso si trasformerà in un grande spazio giochi all’aperto grazie all’iniziativa Giochi di una volta, promossa dal Comune di Terre del Reno in collaborazione con la Ludoteca itinerante GiocArt. Un’occasione speciale per riscoprire la magia dei giochi tradizionali in legno che hanno accompagnato generazioni: trottole, carrettini, cavallini a dondolo, birilli, barattoli da abbattere e tante altre attività manuali, creative e coinvolgenti. Un modo per far divertire i più piccoli e far rivivere ai più grandi i ricordi dell’infanzia.

Ad arricchire la giornata ci saranno anche i gonfiabili per bambini e la presenza dell’associazione Dosso Insieme, che sarà in piazza con un banchetto dedicato a merenda e bevande per tutti i bambini (e non solo!) che parteciperanno all’evento. "Dopo il grande successo della tappa a San Carlo, anche a Dosso si è voluto organizzare questa bella esperienza per i più piccoli, per far scoprire loro il divertimento più semplice e puro" dichiara l’assessore Alice Lodi, con delega a Cultura, Sport e Promozione del Territorio. "Ringrazio di cuore l’associazione Dosso Insieme per la collaborazione e per il prezioso contributo nell’organizzazione dell’iniziativa".

Una festa per tutta la comunità, pensata per vivere la piazza in modo semplice, autentico e divertente. I “giochi di una volta” per bambini sono attività semplici, spesso all’aperto, che stimolano la creatività, l’abilità fisica e la socializzazione, e che non richiedono molti oggetti o costi. Alcuni esempi sono il nascondino, il gioco della campana, il salto della corda, i quattro cantoni, il gioco del fazzoletto, il ciclotappo e il calciomoneta.