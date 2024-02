Giochi e carri allegorici, pienone in piazza

Una straordinaria festa di Carnevale ha colorato, domenica, una piazza del Popolo gremita di famiglie e di maschere. Ha fatto centro la prima edizione dell’evento targato Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Copparo. Travolgente la partecipazione dei carri allegorici di Pitoch, all’uscita d’esordio di questa stagione carnevalesca. Il grande carro dei pirati ha fatto da scenografica quinta alla sfilata di altri tre carri e di due macchine allegoriche. In piazza non sono mancati giostre e gonfiabili, i mercatini Creativando e il food, e la giuria in incognito ha selezionato la ‘Maschera più Bella’. Il presidente della Proloco Copparo James Finessi, rivolge sentiti ringraziamenti "al Comune, ai mercatini di Creativando, alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale e a tutti i volontari per il contributo fondamentale alla riuscita della giornata del Carnevale.

Un particolare apprezzamento alle ragazze di Noi Imprenditrici, di Segui il Filo Giallo che ci sostengono e aiutano nella realizzazione. Grazie a tutte le attività che hanno generosamente collaborato nella sponsorizzazione dell’evento, contribuendo a coprire le spese sostenute e offrendo premi per le migliori maschere. Un caloroso grazie a tutti i partecipanti che hanno reso speciale questa manifestazione, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente. Grazie al gruppo Pitoch carri favolosi che hanno animato la piazza e tutti i gestori dell’area Luna Park.

Ci auguriamo che la giornata sia stata di gradimento per tutti e che il costante sostegno della comunità possa facilitare la realizzazione di ulteriori iniziative nel futuro". Soddisfazione viene espressa anche da Paola Bertelli, a nome del gruppo ‘Noi imprenditrici Copparo’, che ha fortemente voluto la presenza dei carri di Pitoch: "Così ‘Noi imprenditrici Copparo’ con il prezioso contributo di tutte le attività di ‘Segui il filo giallo’, in collaborazione con Proloco e l’ok dell’amministrazione comunale, abbiamo ottenuto a battesimo il primo carnevale di Copparo, scegliendo le maschere più belle, seriamente vestite da Raffaella Carrà, sempre con la volontà di fare squadra, di metterci in gioco, coinvolgere, con il cuore tutto rivolto al commercio copparese".

v. f.