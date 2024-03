Giochi e momenti di confronto. La donazione spiegata da Fidas

RENAZZO

Con l’incontro dei ragazzi al Centro congressi all’Hotel Bologna, si concluderà oggi il Convegno nazionale Giovani Fidas (Federazione italiana associazioni donatori di sangue). Renazzo e Cento, in questo week-end hanno accolto settanta giovani Fidas, volontari tra i 18 e i 30 anni promotori del dono del sangue e degli emocomponenti, provenienti da tutta italia per partecipare all’evento ‘Gio.Co.’ (acronimo di ‘giovani’ e ‘convegno’): un week-end tra incontri con esperti in campo sanitario, medico-scientifico, autorità locali, tra le quali l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini (venerdì), e iniziative che hanno visto il coinvolgimento del territorio. Ieri in sala ‘Zarri’ si è parlato di sostenibilità legata alla donazione di sangue, di Progettazione sociale e cooprogettazione nell’incontro che ha visto la partecipazione del sindaco Edoardo Accorsi, del vice sindaco Vito Salatiello e vari interventi, come quelli del direttore di Immunoematologia e Trasfusionale di Ferrara Gianluca Lodi e del presidente provinciale di Avis Davide Brugnati. "Il convegno Giovani Fidas è andato molto bene – afferma il presidente di Fidas Renazzo, Paolo Tassinari -. Interessanti, partecipati e numerosi gli argomenti che sono stati affrontati nel corso di queste giornate". Ieri, inoltre, la città del Guercino è stata animata da un gioco a squadre in collaborazione con Maatmox (che ha guidato laboratori esperienziali per i ragazzi) che ha contribuito a creare affiatamento tra i giovani e ha visto il coinvolgimento della comunità. Oggi la conclusione del Convegno, con l’incontro dei ragazzi e la chiusura del mandato del Coordinamento nazionale Giovani Fidas che sarà rinnovato nel corso del Congresso nazionale Fidas che si terrà a Sanremo i prossimi 18 e 19 maggio.

v.f.