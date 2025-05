Giochi e mostre a Pontelagoscuro. Un giorno alla scoperta del borgo

Oggi Pontelagoscuro ospiterà un evento speciale: spettacoli, itinerari e mostre in piazza Buozzi per scoprire la storia del vecchio borgo affacciato sulle sponde del Po e divertirsi insieme con antichi giochi e divertissement. É il secondo appuntamento della rassegna ‘In mezzo scorre il fiume’, ideata e curata da Officina Teatrale A_ctuar e vincitrice del bando ‘Frazioni per tutti’ del Comune.

Alle 10.30 partirà la visita guidata ‘I ponti di Ponte’ a Pontelagoscuro vecchia e nuova a cura di Proloco Pontelagoscuro (ritrovo davanti alla Sala Orsatti di via Risorgimento 4). Dalle 16.30 inizieranno i giochi in piazza per tutte le età: ad aprire le danze ‘Il molto dilettevole gioco dell’oca’ di Officina Teatrale A_ctuar, il nuovo spettacolo-gioco interattivo a dimensione umana della compagnia, dove il pubblico potrà cimentarsi tra prove, ostacoli, narrazioni, sketch e le musiche di Rodolfo Bandiera (alias Cristiano Grandi).

Ma non finisce qui: in piazza si potranno trovare anche gli scacchi giganti, dove i partecipanti potranno sperimentare mosse e contromosse e scoprire i segreti del gioco guidati dal Circolo scacchistico estense e la caccia al tesoro alla rovescia di Plastic Free, per imparare a rendere questo mondo più bello e più pulito. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 è inoltre visitabile la mostra fotografica ‘I ponti di Ponte’.

Per arrivare a Pontelagoscuro è stato organizzato il BiciBus, a cura di Fiab Ferrara in partenza alle 15.30 da piazza Travaglio: sarà una divertente pedalata in compagnia per vivere la città e le sue frazioni a ritmo lento e sostenibile e in totale sicurezza.