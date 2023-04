Giochi e musica per i più piccoli Dodici candeline per Spazio29

BONDENO

Note, musica e colori. Erano tantissimi sabato pomeriggio i bambini e i ragazzi che hanno partecipato alle attività organizzate dagli animatori di Spazio 29 in occasione del dodicesimo compleanno di apertura del centro realizzato nell’ex Liceo, di via Vittorio Veneto. Dal campetto di basket, al giardino tra gli alberi, fino al parco adiacente della biblioteca comunale dove sono stati premiati i lettori più fedeli tra i quali diversi bambini e ragazzi, gli spazi erano un pullulare di iniziative che hanno scandito un pomeriggio animato da una festa che, ad inizio primavera, è diventato un appuntamento annuale. Ad accompagnare la giornata con la musica, c’erano gli studenti della scuola Auxing, che ha sede proprio di fronte al centro giovani, accompagnati dai loro maestri. Questo angolo del centro storico infatti, con due edifici storici ristrutturati e riqualificati e la biblioteca, che si collegano tra loro, sono considerati ‘il triangolo della cultura’. Nei prossimi mesi saranno il centro di ulteriori lavori di riqualificazione per oltre un milione di euro complessivi. Riguarderanno Spazio29, la Casa della Musica e la biblioteca comunale Meletti, con interventi di riqualificazione energetica, impiantistica e miglioramenti estetici e funzionali. Proprio nella Casa della Musica di via Vittorio Veneto, dove attualmente viene utilizzato solo il piano terra, i lavori riguarderanno l’intero primo piano che diventerà così fruibile. Mentre verrà completamente riqualificato il campo multifunzionale all’aperto.

cl.f.