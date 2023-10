Giochi e parate horror. È tempo di Halloween

COMACCHIO

Torna l’attesissimo appuntamento con il week-end più dark dell’anno a Comacchio, con la Festa di Halloween. Dal pomeriggio del 28 ottobre e fino al martedì notte del 31, infatti, la città sarà avvolta da un’atmosfera ‘ai confini delle tenebre’. Ieri è stato presentato l’evento alla presenza della vice sindaco Maura Tomasi e degli organizzatori. "Quello di Halloween a Comacchio è un evento che ha ormai assunto una portata di dimensione nazionale - ha affermato Tomasi -. Le aspettative sono grandi. Come grande è stato e continuerà ad essere l’impegno di questa Amministrazione per garantire e assicurare l’ottima riuscita di una manifestazione che, anno dopo anno, continua, grazie allo sforzo di tutti, a crescere attirando migliaia di visitatori". Per Paola Abile, new star productions, è il decimo anno tra i promotori dell’evento. Quest’anno il claim scelto per Halloween Comacchio è ‘Ai confini delle tenebre’ e, come ha sottolineato Paola Abile, "saranno presenti effetti speciali di impatto, novità e tante sorprese in linea con lo stile di Halloween". La città sarà animata da spettacoli, esibizioni, parate, concorsi a premi, tante iniziative e due novità: in collaborazione con la stilista Patty Farinelli, l’allestimento di un ‘set cinematografico horror’, e, grazie alla partecipazione dell’artista Mauro Masi, al Museo Delta Antico andrà in scena la Sand Art: una tecnica di disegno che si avvale di una superficie illuminata e della sabbia. Matteo Montagnini e Aga Brenska, per ‘Comacchio Festival’, hanno illustrato il programma di eventi della ‘Dark Valley’, presso l’arena che sarà allestita nell’area parcheggio che costeggia via dello Squero: "Il grande artista che proponiamo quest’anno – ha annunciato Montagnini - è Fabri Fibra. Un cantautore che ha fatto la storia del rap in Italia e domina da anni con successo le scene musicali". Il 28 ottobre sarà presente Shiva, il "top tra i musicisti emergenti", e sarà proposto il format musicale ‘Vida Loca’. Il 29 è in programma uno spettacolo comico di intrattenimento con posti a sedere. Il 31, infine, sarà la volta di Fabri Fibra e, assieme ad altri ospiti, è previsto un Party con musica anni ‘90.

v.f.