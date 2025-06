Giochi giovanili, tempo di sfide. San Giorgio, i musici Under 15 sono ancora campioni d’Italia

Giochi giovanili Fisb a Lugo (XXVI edizione), i musici Under 15 del Borgo San Giorgio si riconfermano Campioni d’Italia. Un ottimo secondo posto nella categoria singolo giovanissimi dell’atleta del Borgo San Luca Matteo Bacilieri. Molto bravo anche Diego Pennini del Rione San Benedetto che si è classificato al 3° posto nella specialità singolo esordienti. Un trittico di medaglie che conferma l’altissimo livello dei ragazzi delle varie contrade della nostra città.

Massiccia la partecipazione dei giovani atleti del Palio ai XXVI Giochi Giovanili (iniziati venerdì) che si stanno svolgendo a Lugo: oggi la chiusura. Sono 40 i gruppi provenienti da tutta Italia, soci della Fisb, la Federazione italiana sbandieratori. Giovani atlete e atleti che hanno dimostrato e stanno dimostrando tutte le loro capacità. L’altra sera la cerimonia di apertura nel Pavaglione di Lugo. Ieri e anche oggi gli esercizi delle varie categorie. I ragazzi sono divisi in 3 categorie: Esordienti, Giovanissimi e Under 15. Massiccia anche la partecipazione dei portacolori delle contrade del Palio di Ferrara. In questi ultimi anni il nostro settore giovanile è molto cresciuto, in qualità e quantità. Già numerosi gli allori nelle bacheche delle contrade ferraresi, conquistati alle scorse edizioni da atleti, che ora gareggiano nella categoria assoluti, e che molti di loro, oggi, oltre che allenarsi per i prossimi campionati, Tenzone Bronzea e Argentea in Luglio, e Tenzone Aurea in settembre, allenano le nostre giovani leve. Nicola Borsetti, presidente Fondazione Palio: "Saluto con grande soddisfazione e orgoglio la partecipazione delle contrade di Ferrara ai Giochi Giovanili".