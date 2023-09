Giochi per bambini al Verginese

Giochi animati per divertirsi insieme e scoprire aspetti insoliti del Verginese. E’ "Il pomeriggio dei bambini", la proposta messa in campo dall’amministrazione comunale di Portomaggiore in collaborazione con la cooperativa Atlantide. Il primo appuntamento, sabato 9 settembre alle 15.30, è dedicato all’archeologia, con enigmi da risolvere e indizi da seguire per scoprire il punto in cui scavare come veri archeologi, per portare alla luce il segreto della villa rinascimentale.

E’ un gioco animato adatto a bambini dai 6 ai 12 anni. Non finisce qui, i giochi rivolti ai bambini nell’elegante cornice del Verginese ci saranno anche sabato 14 ottobre, sabato 11 novembre e sabato 9 dicembre, ogni giorno un tema diverso e nuove sfide da affrontare. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 335-236673.