Giochi per i bimbi malati "Così ricordo mia sorella"

CENTO

E’ con un giocattolo nuovo o usato che diversi bambini centesi stanno aderendo alla bella iniziativa dell’Associazione Valentina di Cento, con lo scopo di regalare un sorriso ai bambini del day hospital di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Cona. Associazione nata a marzo da Jessica Frabetti, presidente, e dai suoi genitori, per ricordare la sorella Valentina, venuta a mancare a 16 anni dopo aver lottato contro una malattia che non le ha dato scampo, e che la famiglia, con tanta forza, vuole ricordare col sorriso, attraverso l’aiuto e il coinvolgimento dei giovani. "All’ospedale di Cona c’era mia sorella e abbiamo voluto continuare ad aiutare il reparto – dice Jessica – in quel reparto fanno terapie particolari e ci hanno chiesto se, per aiutare i bambini a farsi curare e a collaborare, spesso stanchi dalle terapie, si riusciva a fare una raccolta di giocattoli e piccoli peluche per darli in premio ai piccoli pazienti ad ogni prelievo o visita. Ne servono tanti e abbiamo accettato. Piuttosto che buttarli via come molte persone fanno, noi abbiamo deciso di raccoglierli e portali al reparto dove i bimbi per le terapie devono rimanere anche una giornata intera e possono giocare". A Cento in via Burgatti, 10 oppure a Dodici Morelli in via Zigalotto, 713 si raccolgono, dunque, piccoli peluche da regalare a questi piccoli pazienti coraggiosi, libri tattili o sonori per i più piccoli, estensioni delle carte da gioco ‘Dixit’ e giochi di società, lego.

"Ne sono già arrivati tanti e spesso sono proprio i bambini a voler regalare i giochi, dopo che magari hanno sentito parlare gli adulti – prosegue – in questi giorni due bimbe sono arrivate dicendo chiaramente di voler regalare i loro giochi. Questo mi fa riaccendere la speranza anche nei più giovani, vedendo bimbi che aiutano altri bimbi in difficoltà". Associazione che entrata a far parte anche di Voci dal Parco al Santuario della Rocca con una serata dance, per i giovani. "Abbiamo dimostrato che si può divertirsi senza sballarsi, raccolto tanti giovani e anche una bella cifra che useremo per acquistare cose necessarie al reparto – prosegue – era una scommessa fare questa festa in un Santuario, ma non mi aspettavo una risposta come invece c’è stata e voglio ringraziare i frati per averci dato questa opportunità e altri aiuti ai bambini". Associazione che era partita a maggio con un pranzo a XII Morelli. "Le cifre che raccogliamo negli eventi le usiamo per acquistare ciò che serve al reparto – conclude - Ora ad esempio, abbiamo donato un siero che usano per sciogliere la colla dei cerotti. Sembra una banalità ma è una cosa che serve tanto perché evita che la pelle dei bimbi si rovini ulteriormente. Mia sorella sarebbe contenta di vedere tutto questo: far del bene, ricordandola".

Laura Guerra