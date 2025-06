Giochi sotto le stelle e area ristoro. Continua la rassegna della biblioteca

Proseguono gli eventi di “Estate a Copparo”, la rassegna di iniziative curata dalla Biblioteca comunale “Anne Frank” in collaborazione con Gruppo Zero, Arci Ferrara, Fotoclub “Il Torrione” e il patrocinio del Comune di Copparo.

Martedì 24 giugno alle 20.30, nel giardino della Torre della Delizia Estense (alle spalle della Residenza Municipale), Gruppo Zero invita al secondo appuntamento con “Giochi sotto le stelle”: in programma, il torneo del celebre gioco di carte collezionabili “Magic: The Gathering”. Nell’area verde sarà presente un’area ristoro. In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà alla Sala civica “Alda Costa”.