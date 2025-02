Gioco da tavolo, video e locandine. La Tempesta secondo gli studenti

E’ stata inaugurata ieri mattina la mostra ‘The Tempest’, dedicata alla celebre opera del drammaturgo William Shakespeare che è stata oggetto di studio lo scorso anno in diversi istituti superiori del ferrarese nell’ambito del progetto ‘Shakespeare. Dal testo alla scena’ promosso dall’Università di Ferrara. La mostra, allestita nella Sala dell’Albo Pretorio del municipio, raccoglie le creazioni ispirate all’opera del poeta inglese realizzate dagli studenti di diverse scuole del ferrarese. Sarà aperta al pubblico a ingresso libero fino al 28 febbraio dalle 8 alle 17.

L’iniziativa firmata Unife - e patrocinata dal Comune - coinvolge vari istituti superiori della città e della provincia, sebbene dal 2011, data di nascita del progetto, abbiano partecipato classi di studenti appartenenti a ogni grado scolastico. Ai ragazzi è stata proposta ogni anno un’opera diversa tratta dal teatro shakespeariano, che hanno poi letto, fatta propria e reinterpretata attraverso la loro sensibilità. Nell’anno scolastico 2023/24 hanno partecipato all’edizione del progetto dedicata a ‘The Tempest’ gli istituti di istruzione superiori di Ferrara L. Ariosto, G. Carducci, G. B. Aleotti, L. Einaudi e A. Roiti, il R. L. Montalcini di Argenta, il G. Monaco di Codigoro e il Conservatorio G. Frescobaldi. Erano presenti all’inaugurazione il docente di Unife Giuseppe Domenico Lipani, il dirigente del Montalcini Diego Nicola Pelliccia, la docente del Carducci Angela Porrino, gli insegnanti dell’Einaudi Luca Masetti e Angela Lazzara insieme alle loro studentesse e l’assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli. "Questo progetto è frutto della ricerca e collaborazione tra studenti e docenti, con il supporto dell’Università e del Conservatorio – ha commentato l’assessore –. ‘La Tempesta’ è un’opera di grande potenza scenica ed espressiva, oltre che di enigmatica interpretazione, con un testo denso di significati. Il percorso di reinterpretazione che l’ha riguardata ha coinvolto molti studenti e insegnanti e culmina con questa mostra, che invito tutti a visitare".

Le riflessioni suscitate dai temi ricorrenti negli scritti di Shakespeare sono state d’ispirazione per gli studenti, i quali hanno prodotto, la primavera scorsa, originali messe in scena, video e le creazioni esposte nella mostra. Fra queste figurano i fotomontaggi a tema ambientale e le locandine interpretative degli studenti dell’Einaudi, il libro per bambini, il gioco da tavolo e la riscrittura inclusiva della storia in Caa (Comunicazione Aumentativa Alternativa per persone con fragilità linguistiche) realizzate dalle classi del Carducci e le copertine figurative dei ragazzi del Montalcini di Argenta. Così Lipani, promotore del progetto: "Per l’Università è essenziale il dialogo con il territorio e con le scuole. Questa iniziativa dimostra come dalla collaborazione tra diversi attori istituzionali possano nascere cultura e coesione, promuovendo il protagonismo dei ragazzi". Per l’anno accademico in corso sono già iniziati i lavori sul ‘Romeo e Giulietta’.