Gioco d’azzardo, è boom: "Assidui ventenni e over 60"

CENTO

"Sono i giovani e gli over 60 i più attirati a Cento e nell’Alto ferrarese dal gioco d’azzardo, arrivando a finire nella patologia che però, faticano a riconoscere. Malattia che durante il lockdown, con le sale chiuse, si è palesata meno ai nostri servizi per quanto riguarda le slot machine, mentre per gli altri giochi ad esempio gratta e vinci, lotto e superenalotto i dati restano simili; inoltre, si sta iniziando a fare i conti anche con i giochi on line". E’ il quadro delineato dalla dottoressa Caterina Melloni di Cento, dell’area prevenzione servizio dipendenze dell’Ausl mostrando numeri che si sono alzati. "In questo primo semestre del 2023 la provincia ferrarese conta 60 casi presi in carico dal nostro servizio – dice – il dato solo per Cento, invece ne vedeva già 12 presi in carico nel 2022 ai quali, in questi sei mesi, se ne sono aggiunti altri 10. Questi sono per lo più nella fascia dai 50 anni in su: 3 dai 50 ai 59 anni, 4 over 60, un quarantenne e 2 ventenni". Ci si domanda dunque quali siano le motivazioni. È importante fare la premessa che la motivazione è multifattoriale.

"Per i più avanti d’età si cerca la vincita facile per scappare dalla crisi economica o dai problemi famigliari – spiega – ma quella vincita non arriverà mai perché è stato provato da un algoritmo, che, come si dice, il banco vince sempre. E’ pericoloso soprattutto il fatto che il giocatore, si estranei dalla realtà fuggendovi e tenda a ricordare solo la piccola vincita e non le grandi perdite alle spalle. Ci sono casi di persone arrivate a indebitarsi gravemente e questo poi potrebbe portare ad altri tipi di problemi come la richiesta di prestiti ad amici e famigliari o peggio, fino ad arrivare a furti e reati. I giovanissimi invece, sono attirati dal gioco per noia o curiosità rimanendovi incastrati dalla seduzione che dell’azzardo, altri perché in questo momento sentono il peso della fatica di non vedere un futuro e cercano nella grande vincita una soluzione immediata". Numeri che fanno riflettere se si guarda la storicità del dato. "Come Distretto Ovest, nel 2018 avevamo 15 casi, saliti a 19 l’anno dopo e poi scesi a 5 e 8 nel 2020 e 2021, risalendo a 12 l’anno dopo – commenta – il dato più basso corrisponde al periodo in cui le sale da gioco e i luoghi con le slot erano stati chiusi per l’emergenza covid e dunque, l’invito fisico al gioco verso le persone era dunque venuto meno. E’ altresì vero che si sta sviluppando anche il gioco on line ma rimane molto più forte il richiamo fisico. Il problema, però, è che il più delle volte non riconoscono di avere una dipendenza. Vera malattia che può essere associata all’uso o abuso di alcool o droghe". Fortunatamente esiste questo servizio dell’Ausl che entra nelle scuole e fa incontri pubblici parlando ne".

Laura Guerra