Gioco e scienza protagonisti a Pontelagoscuro

La chiave per rimanere attaccati alla realtà è la curiosità. Non solo, certamente, ma è una delle più plausibili. La disinformazione è all’ordine del giorno, ma grazie a iniziative come "Il Gioco e la Scienza" si coltiva un senso di imposizione contro l’impreparazione generale, nonché un desiderio profondo di arricchire le proprie conoscenze. "È un’occasione di apprendimento attivo – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Scaramagli – non solo per i più giovani, ma anche per tutta la cittadinanza. Tutti avranno la possibilità di partecipare all’evento in maniera concreta, perché questa mostra darà la possibilità di sperimentare in prima persona come la scienza sia agibile per tutti. Ci siamo posti l’obiettivo di far partecipare quante più scuole possibili, nella speranza che questo tipo di iniziative possano essere apprezzate da più istituti. Qualche scuola ha già prenotato la sua presenza e spero ne arriveranno altre".

L’evento andrà in scena da sabato 11 ottobre a domenica 19 ottobre, precisamente nella Sala Nemesio Orsatti di Pontelagoscuro, gestita dalla Pro Loco e il suo presidente Giovanni Pecorari: "Questa mostra permette alla Pro Loco di valorizzare la cultura, la coesione sociale e l’aggregazione del paese. In più la collaborazione con la scuola e la condivisione di nozioni scientifiche permettono anche la crescita e l’insegnamento alle nuove generazioni. Sappiamo che il nostro paese è spesso al centro di notizie negative, ma ci stiamo impegnando affinché questo possa non accadere più, oltre che a valorizzarlo per i suoi aspetti positivi". La mostra è composta da giochi e oggetti che negli anni sono stati studiati, analizzati e utilizzati dagli organizzatori Liliana Saiani e Roberto Zambelli. Proprio quest’ultimo ha descritto la mostra come "un momento di rilevanza enorme per condividere la scienza e le sue peculiarità. In più sono contento di valorizzare e dare la giusta attenzione a Pontelagoscuro".

La visita alla mostra sarà interamente gratuita, ma per chi vorrà contribuire a rimborsare le spese effettuate, sarà possibile lasciare una piccola offerta. Si può prenotare online, andando alla pagina https://www.laterradellorso.it/prenota-mostra/, entro le 24 ore prima della visita scegliendo da 1 a 25 partecipanti massimo, mentre nel giorno della visita la prenotazione sarà possibile solo direttamente presso la sala espositiva, compatibilmente con i posti disponibili. Nel caso in cui qualcuno non avrà prenotato, potrà chiedere, sul momento, di aggregarsi ad un gruppo con disponibilità di posti.

Riccardo Fattorini