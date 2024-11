Gioele Dix, Galiena e Colombari. Teatro Arena, grandi nomi sul palco

Si aprirà il prossimo 24 gennaio la stagione teatrale promossa dal comune di Codigoro al teatro Arena, sempre con inizio alle 21, verrà proposto "Historia – Una storia di Migrazione a Amore" con Samuel Peron e Vera Kinnunen e i musicisti Stefania Caracciolo (canto e voce narrante) Daniele Bocchini (trombone), Marco Postacchini (sax, flauto, arrangiamenti), Enzo Proietti (pianoforte), Graziano Brufani (contrabbasso), Leonardo Ramadori (percussioni). Il secondo appuntamento sarà il 28 febbraio con "Manicomic" per la regia di Gioele Dix, che narra di una band, dove suonano e sono più o meno consapevoli di essere tutti affetti da numerose patologie mentali: ansie da prestazione, disturbo della personalità multipla, sindromi ossessivo compulsive. Un medico psichiatra prova, attraverso un percorso terapeutico, a sbrogliare questa intricata matassa e a condurre i suoi pazienti alla guarigione: musica, sport, teatro, viaggi, cinema, tutto è terapia. Una sorta di ’Qualcuno volò sul nido del cuculo’ in versione comico/teatrale, in cui la follia si trasforma in libertà, energia, divertimento e creatività.

Si passa al 13 marzo con "Il Giocattolaio" con Francesca Chillemi e con Kabir Tavani che propone un serial-killer che seduce e lobotomizza le donne, senza ucciderle. Le rende bambole viventi immobilizzate, pronte ad ogni suo desiderio. Ad indagare è Maude, una giovane psicologa, che tuttavia una notte cade nell’inganno di uno sconosciuto. Tra i due si sviluppa un rapporto ambiguo, i ruoli si confondono, fino a rendere il carnefice vittima e viceversa.

Sempre il 21 marzo ci sarà "Benvenuti a Casa Morandi", con Marco e Marianna Morandi. Un ritratto inedito ma molto fedele alla realtà fatto da due testimoni d’eccezione della vita di Gianni Morandi, ovvero i figli Marco e Marianna. L’ultimo appuntamento è previsto per il 5 aprile con "Fiori d’acciaio", con Anna Galiena e Martina Colombari, assieme a Gabriella Silvestri, Alessandra Ferrara, Caterina Milicchio e Cristina Fondi.

Fiori d’acciaio è una commedia toccante e ispiratrice che si svolge in un salone di bellezza situato nel cuore della provincia italiana. Uno spazio che diventa il palcoscenico su cui si dipana la vita di un gruppo di donne, legate da un’amicizia indissolubile. Tutte le informazione per abbonamenti, acquisto biglietti e costi sulla pagina del comune di Codigoro.

c. c.