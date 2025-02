Gioele Dix racconta Gaber alla Pandurera: "Era uno dei pochi capaci di emozionare"

Stasera alle 21 alla Pandurera di Cento arriva Gioele Dix con ‘Ma per fortuna che c’era il Gaber’. Cosa può raccontarci dello spettacolo?

"È un omaggio a un artista straordinario che ha influenzato profondamente la mia crescita personale e professionale. Gaber è stato un musicista, cantante, poeta, narratore e libero pensatore che ha saputo raccontare l’Italia con intelligenza e ironia. In questo spettacolo, insieme ai musicisti Salvino Cesare e Silvano Belfiore, proponiamo non solo le sue canzoni più celebri, ma anche materiali inediti. Grazie alla Fondazione Gaber ho avuto accesso agli archivi e ho trovato testi e frammenti mai presentati al pubblico. Il titolo ‘Per fortuna che c’era il Gaber’, è una citazione".

Perché questa scelta?

"È una frase tratta dalla sua vecchia canzone ’Il Riccardo’, che diceva "per fortuna c’è il Riccardo che da solo gioca a biliardo". Mi è sembrato perfetto per raccontare quanto Gaber sia stato importante per il pubblico e per chi fa teatro e musica. Ha lasciato un segno indelebile, facendo riflettere e divertire intere generazioni. Parla di un Gaber ’che non si conosce’".

In che senso?

"I frammenti inediti mostrano un Gaber sempre attento ai temi sociali, capace di raccontare l’amore, la coppia, le scommesse, il ruolo di ogni individuo. Ma c’è anche il Gaber più polemico, che denunciava ingiustizie e ipocrisie. Credo che questo sia il Gaber che amiamo di più, capace di raccontare la sua umanità, ma che sa dire anche le cose più fastidiose. Ci sono tante cose che attraverso di lui capiamo del nostro presente. Ciò che è curioso e sorprendente è che questi frammenti sono di oltre 20 anni fa".

Quanto si sente vicino a Gaber?

"Tantissimo. Da giovane spettatore ho subito il fascino della sua presenza scenica, della sua capacità di coinvolgere il pubblico. Lui non era solo un grande cantante, ma un interprete che viveva le parole con tutto se stesso. Quando l’ho incontrato, nel 1991, è stato lui a venirmi incontro e a stringermi la mano. Mi ha emozionato e imbarazzato: per me era un gigante".

Dopo tre spettacoli è diventata la sua missione mantenerne vivo il ricordo?

"Non parlerei di missione, ma sicuramente è un grande piacere. La Fondazione Gaber mi ha dato fiducia e io mi diverto a portare avanti questo progetto, perché Gaber era capace di far ridere anche trattando temi profondi. Recitare i suoi monologhi e cantare le sue canzoni è un modo per omaggiarlo e, al tempo stesso, per divertirmi e far divertire".

C’è un messaggio particolare che vuole trasmettere al pubblico, magari ai più giovani?

"Ai meno giovani questo spettacolo regala un tuffo nella memoria, ma i più giovani restano colpiti dalla potenza delle sue parole. Gaber era un artista che sapeva parlare con intelligenza e ironia, e oggi figure così mancano. L’intelligenza è eterna, mentre la stupidità ha una lunga stagione ma poi, per fortuna, si dimentica".

Quanto manca un Gaber nella musica di oggi?

"Tanto. Non voglio dire che oggi sia tutto mediocre, perché ci sono ancora autori validi, ma Gaber era unico. Sapeva unire la forza immediata della canzone alla profondità della riflessione. Era uno dei pochi capaci di emozionare e far pensare allo stesso tempo, e oggi, di giovani artisti con questa capacità, sinceramente, me ne vengono in mente pochi".

Torna a Cento dopo tanti anni, che ricordo ne aveva?

"Ricordo un direttore artistico magnifico che però è venuto a mancare e un teatro così bello e importante che dimostrava quanto la città ci tenesse a questo luogo centrale. E a un artista fa molto male sapere che quel teatro è ancora chiuso dal 2012. Poi ricordo anche l’auditorium dove farò lo spettacolo perché vi ero andate a fare delle prove. A Cento ero stato anche al carnevale, da spettatore, insieme ad amici di Bologna".

Laura Guerra