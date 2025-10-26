Gioele Fogli morto sull’Acciaioli, lutto cittadino: “Generoso e sorridente”

Lido di Pomposa (Ferrara), 26 ottobre 2025 – A 24 ore dalla tragedia di Gioele Fogli, il motociclista morto venerdì lungo l’Acciaioli, rimangono solo silenzio, incredulità e cordoglio. La notizia della scomparsa del giovane, molto conosciuto tra Comacchio e i lidi sia per le proprie attività che per quelle della famiglia, ha suscitato un’ondata di dolore.

Lutto. Dopo le prime dichiarazioni a caldo, il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri è tornato sull’accaduto pubblicando un post sulla propria pagina Facebook, firmato anche dal vicesindaco Maura Tomasi. “Una notizia che ci lascia sconvolti e increduli – ha scritto –. In queste ore il dolore è grande, e l’intera città si stringe attorno alla sua famiglia, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene. A nome mio personale, dell’amministrazione e dell’intero Consiglio comunale, esprimo cordoglio sincero e vicinanza ai familiari, chiedendo a tutti un pensiero di silenzio e rispetto”. Gioele Fogli, prosegue il primo cittadino lagunare, “lascia in noi il ricordo di un’anima giovane, generosa e sorridente, capace di unire: la sua scomparsa è una ferita che riguarda tutta la comunità”.

Nel giorno del funerale del giovane sarà indetto il lutto cittadino. Parole, quelle del sindaco Negri, condivise dai tanti che conoscevano Gioele e che hanno voluto lasciare commenti di cordoglio, commozione e ricordo. Fogli conduceva una vita molto attiva, e costellata da tante passioni. Prime tra tutte, la palestra e le motociclette. Ma non solo. Praticava judo e giocava a softair (l’attività che simula operazioni militari con repliche di armi), oltre a vestire fin da giovanissimo la divisa e il fazzolettone degli scout del gruppo di Comacchio. La sua è una famiglia di noti gestori di esercizi pubblici (per i quali il ventenne lavorava, soprattutto in cucina): il ristorante ‘Due passi sul molo’ di Porto Garibaldi e il bagno Italia di Lido degli Estensi. Gioele era inoltre nipote di Gabriele Buzzi, ex assessore al turismo e storico titolare del bagno Italia, scomparso nel 2020.

Le indagini. Mentre Comacchio piange un’altra vita spezzata troppo presto, carabinieri e procura stanno portando avanti le attività per fare piena luce su quanto accaduto. Dalle prime ricostruzioni, sembra che Fogli abbia fatto tutto da solo. Una fuoriuscita autonoma in prossimità di una curva, senza il coinvolgimento di altri veicoli. I carabinieri della compagnia di Comacchio si sono occupati dei rilievi, i cui risultati sono adesso all’attenzione della procura. Ora gli inquirenti svolgeranno alcuni accertamenti e verifiche. L’obiettivo è ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente mortale, anche se i dubbi sull’accaduto sembrerebbero essere pochi.

I fatti. L’allarme è scattato alle 13.20 di venerdì. Secondo quanto emerso finora, Fogli era in sella alla sua Yamaha e stava percorrendo l’Acciaioli quando, all’altezza di una curva nei pressi dell’incrocio con via Canal da Mare, ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guard rail. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. È l’ennesima vittima della strada che va ad aggravare un bilancio che assume sempre più i contorni di una strage senza fine.