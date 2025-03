Gioie e ferite dell’amore per voce e arpa

Oggi alle 17.30, il concerto dal titolo ‘Amor… non dormir più’ avrà come protagonista l’amore con le sue gioie e le sue ferite, che si svela, ora appassionato ora crudele ma sempre umano in un’alternanza di affetti contrastanti affidati alla voce e all’arpa barocca. L’appuntamento è a palazzo Naselli Crispi (via Borgo dei Leoni) con la musica dei docenti del conservatorio. Le due protagoniste del concerto, Loredana Gintoli, docente di Arpa, e Marina De Liso, docente di Canto rinascimentale e barocco al Frescobaldi, eseguiranno composizioni vocali di Francesca Caccini e Barbara Strozzi, donne straordinarie del seicento italiano e composizioni ispirate a figure femminili come Cassandra di Pietro Paolo di Raimondo, l’Arpeggiata dal manoscritto Vaticano 569 o la Tarantela dedicata all’arpa da Don Diego Fernandez de Huete.

Loredana Gintoli si è diplomata in arpa moderna al conservatorio di Milano e ha conseguito il dottorato a Freiburg sotto la guida di Ursula Holliger. Prima in Italia, ha ottenuto il diploma in arpa barocca nel 2001. Ha suonato come solista e con prestigiosi ensemble di musica antica nelle principali sale europee, collaborando con gruppi come Concerto Italiano e Les Musiciens du Louvre. Ha partecipato a festival internazionali come Bruges, Aix-en-Provence e Cremona, e tenuto seminari in istituzioni di rilievo. Ha inciso per etichette come Harmonia Mundi, Sony Classical e Naïve, ottenendo importanti riconoscimenti.

Marina De Liso si è diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio di Rovigo e si è perfezionata in canto rinascimentale e barocco a Milano con Claudine Ansermet. Vincitrice dei concorsi ‘Toti Dal Monte’ e As.Li.Co, ha debuttato giovanissima alla Scala ne L’Italiana in Algeri con Juan Diego Flórez. Ha interpretato importanti ruoli barocchi, tra cui Cornelia nel Giulio Cesare e Andronico nel Tamerlano, esibendosi in teatri come il Théâtre des Champs-Élysées e La Fenice. Collabora con direttori come Jordi Savall e Ottavio Dantone.

Un’ora prima di ogni concerto è prevista una visita guidata gratuita di palazzo Naselli Crispi, primo esempio di architettura civile del ‘500 a Ferrara. Per la visita non è necessaria la prenotazione. Ritrovo alle 16.30 nel cortile del palazzo. I concerti, come accennato, iniziano alle 17.30 e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. La prenotazione dei concerti è consigliata al numero 3338043626 (tramite l’invio di un messaggio Whatsapp). La rassegna prosegue fino a metà giugno. Il programma è consultabile sul sito www.consfe.it e www.bonificaferrara.it.