Gioielli di Lucrezia, premiato Cavalieri Ducati per la ricetta sulle ostriche

RENAZZO

E’ il renazzese Cavalieri Ducati il primo dei tre ristoranti premiati del concorso "I gioielli di Lucrezia", riservato ai ristoranti della provincia di Ferrara, organizzato dal Giornale on line Egnews.it con sponsorizzazione della società BE Delivery, Finittica e Consorzio Il Soave. Si tratta di una speciale iniziativa per valorizzare sempre più Lucrezia, un’ostrica tutta ferrarese dalla bontà unica, che arrivata a settembre 2022 su un mercato di clienti selezionati, è diventata subito un eccellenza, nata nei laghi tra Lido Estensi e Spina grazie al sodalizio tra Enrico Bergaglia di Finnittica e Gian Marco Zanotino di I wai food che ora pensano all’espansione. La prima cena di premiazione sarà domani e a far svettare il ristorante renazzese è stata la ricetta "Trittico di ostriche i Gioielli di Lucrezia" che vede le ostriche lavorate con scalogno, burro, brodo e prezzemolo. Il concorso "I gioielli di Lucrezia "ha coinvolto 15 ristoranti della provincia di Ferrara, che hanno proposto le loro ricette originali, a base di pesce, verdure o dolci. Le ricette sono state votate da una giuria formata dai clienti dei ristoranti e queste tre cene di premiazione saranno un’occasione per gustare le ricette vincitrici e per conoscere i ristoranti che hanno partecipato al concorso. Oltre a Cavalieri Ducati, sono stati premiati la Trattoria La Romantiva Via Ripagrande Ferrara per il suo risotto asparagi e ostriche, con l’evento programmato per il 24 novembre e la Pescheria Da Filippo di Goro per le sue ostriche al Gin di Mare e pepe di Sichuan, con la cena del 6 dicembre che però sarà al Ristorante Pesce Vino del Lido degli Estensi Saranno anche premiati con una cena per due alcuni clienti che hanno votato nei ristoranti.

l.g.