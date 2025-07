Gioielli in oro e argento verso la Svizzera: sequestri per oltre 220mila euro

Ferrara, 04 luglio 2025 – Un’importante operazione che ha scoperto un traffico illecito di preziosi. La Guardia di Finanza di Ferrara, al termine di un’articolata attività diretta dalla locale Procura della Repubblica, ha notificato gli avvisi di conclusione di indagine emessi nei confronti di soggetti che, secondo la tesi investigativa, si sarebbero resi responsabili, in forma associata, delle ipotesi di reato di commercio abusivo di preziosi e riciclaggio.

L’asse del traffico tra Ferrara e la Svizzera

Gli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ferrara hanno interessato un imprenditore estense che, con l’ausilio degli altri soggetti coinvolti nelle attività ritenute illecite, avrebbe impiantato un lucroso traffico di metalli preziosi di provenienza illecita destinati, per la relativa fusione, in territorio svizzero.

L’attività milionaria illecita

Nel corso del biennio d’indagine è emerso come sia stato acquistato in Italia ingenti quantitativi di oro e argento (rispettivamente per oltre 560 chili e per oltre 65 chili) presumibilmente di provenienza illecita, che successivamente sono stati esportati con modalità illegali in Svizzera. I proventi derivanti da queste operazioni, tutti ottenuti in denaro contante, sono stati quantificati in oltre 26 milioni di euro.

Il sequestro di gioielli e contanti al confine svizzero

Durante le attività investigative sono stati sottoposti a sequestro gioielli d’oro e d’argento del valore stimato di oltre 220mila euro che erano stati occultati all’interno di un pozzetto interrato nel giardino di casa di uno dei principali responsabili. Inoltre, al valico con la Svizzera, è stata sequestrata valuta, abilmente occultata all’interno di un’autovettura, per circa 100 mila euro ritenuti provento degli illeciti.

C’è chi ha già patteggiato

A seguito della notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari l’Autorità Giudiziaria ferrarese ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 17 soggetti ritenuti responsabili delle ipotesi di reato di associazione per delinquere, di carattere transnazionale, commercio abusivo di preziosi usati e riciclaggio. Altri 8 soggetti coinvolti nelle investigazioni hanno già avanzato proposta di patteggiamento, accolta dall’Autorità Giudiziaria con parziale risarcimento del danno. tutto destinato ad enti benefici.