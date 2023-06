Giordano Bruno, il nuovo parco Il Comitato: "Basta recinzioni" La replica: "Così sarà più sicuro"

I lavori al parco Giordano Bruno – la prima parte del cantiere inizierà oggi – tornano al centro delle polemiche. Ad affondare la lama è il gruppo cittadino appartenente al Comitato che porta il nome dell’area interessata. "Dopo quattro anni di scientifico abbandono e molti annunci – così una nota –, l’amministrazione ha deciso di intervenire con la sua soluzione preferita: mettere una cancellata". Secondo i firmatari la "volontà sistematica" del Comune sarebbe una sola: "rendere inospitale il nostro parco". Motivo? "Non è stato assegnato a nessuna associazione sportiva il campo di beach volley, diventato un rettangolo inservibile invaso dalle erbacce; si è scelto, a differenza del passato, di non usare mai lo spazio per iniziative pubbliche; lo sfalcio dei prati avveniva sempre più di rado". Poi l’accusa – che ritorna dopo durissime polemiche passate – di aver "assistito alla progressiva sparizione di ogni arredo urbano presente in modo che senza panchine fosse impossibile sostare e godere del luogo". Se prima il parco, continua il Comitato, "era frequentato da famiglie e riempito dagli schiamazzi dei bambini", l’aver tolto le panchine allo scopo dichiarato di combattere lo spaccio, ha ottenuto l’effetto inverso". Nel calderone finisce anche "la revoca della concessione per il chiosco McMurphie, rinunciando così ad un altro punto di convivialità fuori dalle vie di transito".

La difesa del progetto tocca al vicesindaco Nicola Lodi che cerca di tranquillizzare i contrari: "Tutte le aree sportive verranno rifatte – spiega –: il campo da beach lo faremo doppio, quello di basket completamente. Posizioneremo un nuovo arredo urbano, verranno installate le telecamere per garantire massima sicurezza. Inoltre ci sarà un grosso investimento che sveleremo nei prossimi giorni. L’esempio sarà il Parco Coletta". L’intera area verrà chiusa ed è proprio questo il motivo principale di bagarre con il Comitato. "Ciò – chiude Lodi – ci permetterà di mettere in sicurezza tutto quello che ci sarà all’interno. L’intento, dopo anni di insicurezza, è rioccupare lo spazio per ridarlo ad anziani, bambini e famiglie". Il primo step (la recinzione) costerà 80mila euro; il progetto sarà finanziato da Comune e Regione.

