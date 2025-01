Giorgio Bassani e dintorni. A Parigi si parla e si pensa (anche) in ferrarese

Dopo lunghe esitazioni decido di recarmi nella città che amo di più al mondo per presentare il nuovo libro su Cesare Pavese mito e guida di tutta la mia vita. L’occasione era straordinaria e veniva promossa dalla Associazione Italiques e dalla Sorbonne Nouvelle e si sarebbe svolta alla Maison de la recherche. La curatrice, barese di nascita ma docente a Parigi aveva organizzato tutto in modo esemplare ma…. Superando sospetti e timori decido di prendere la navetta che da Ferrara porta all’aeroporto di Bologna scalo di un Air France in partenza alle 16.10. Passo i controlli e ..sorpresa! l’implacabile cartellone annuncia che ci saranno 3 ore di ritardo a causa della…neige. Poi un nuovo stupore in quanto vedo avanzare verso di me la massima studiosa bassaniana Anna Dolfi collega e amica fiorentina che da 48 ore vaga per Firenze perché l’aereo non decollava e quindi viene “caricata” sul mio. All’arrivo all’aeroporto Charles de Gaulle un tassista chiacchierino mostra con orgoglio la spolverata di neve che ricopre i viali ed infine all’una di notte mi scarica al mio alberguccio il cui nome è tutto un programma Hotel du Lys dove un imbronciato signore asiatico mi sbatte nella mia stanzetta fredda in quanto NON avevano acceso il riscaldamento per cui invocando santa Pazienza mi corico vestito di tutto punto e col mio piumone addosso. La mattina seguente sole a gogò ci spingiamo fino al Louvre per vedere una mostra strepitosa Figures du Fou. E lì non potevo mancare l’incontro con colui che assieme a Pavese ha condizionato tutto ciò che sono e vorrei essere, Antonio Canova e, dopo una sosta davanti ai michelangioleschi Prigioni ci concediamo una soupe royale!

Giunge l’ora della presentazione con la Belviso infuriata perché le avevano tolto l’aula richiesta, ma i fedeli lettori e seguaci accorrono e il colpo d’occhio non è male così parlo di Cesarito, di Natalia Ginzburg, degli anni torinesi che mi vedevano sempre presente con gli altri “pavesini” a Torino e… mi commuovo. Il giorno seguente la Belviso ci offre una cena squisita a casa sua dove incontro anche Giuditta Rossowski straordinaria studiosa di letteratura italiana a Parigi e triestina d’origine. La sua famiglia ha svolto un ruolo importantissimo nell’ebraismo italiano. C’è anche il tempo di vedere al Grand Palais una mostra strepitosa su Caillebotte. Ėloge de la vie moderne che ai tempi del mio interesse per la formazione dei giardini in Francia ho studiato. Intanto viene annunciata una conferenza alla Sorbonne nouvelle su Giorgio Bassani allestita dalla figlia del grande scrittore ferrarese. A Parigi lavora anche un altro ferrarese d’eccellenza: Federico Varese a Sciences Politiques la più prestigiosa sede di scienze sociali. Mi è mancato l’incontro ma nel frattempo ho letto la bella cronaca apparsa su Robinson dei suoi straordinari lavori. Anche il ferrarese Sateriale e sua moglie hanno casa a Parigi ma questa volta non li ho incontrati.

Dopo la neige ancora una volta Paris si dà alla follia climatica e alla mattina della domenica si hanno 20 gradi!!!!Evviva. Passeggiata a Montparnasse poi la decisione di recarsi all’Opera Garnier dove ci sarà un recital di un tenore considerato la voce più bella di tutte Benjamin Bernheim. Nella sala affollatissima si ascoltano romanze di grandi autori: Gounod, Hahn, Chausson, Berlioz, Duparc Kosma e quando inizia Les feuilles mortes mi trasformo una fontana di lacrime.

Per consolarmi decidiamo di andare al ristorante più alla moda in questo momento a Parigi: Coco. Qui sprofondato nei divani alla luce di flebili candele vedo avvicinarsi la cantante altissima, bellissima, provocante che passa tra i tavolie giunge al nostro tavolo dove non so se sia più facile mangiare la viande o mordere quel pacco che si frappone tra il cibo e lei.

Così a malincuore m’avvio la mattina dopo all’aeroporto. L’aereo? Più che in orario e a me non resta che ricordare Paris, e ancora Paris e la sua cultura che parla anche in ferrarese.