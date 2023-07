Giorgio Ferroni Lions club, è ferrarese il governatore più giovane "Serve rinnovamento"

di Lucia Bianchini

È l’avvocato ferrarese Giorgio Ferroni il nuovo governatore del distretto Lions 108TB, che coordina i club attivi nelle province di Bologna, Ferrara, La Spezia, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rovigo. Ferroni risulta essere il più giovane governatore nella storia del distretto e il secondo più giovane nella storia italiana dell’associazione.

Che significato ha per lei essere il più giovane governatore nella storia del distretto?

"È per me molto importante perché la nostra associazione necessita un delicato rinnovamento e adeguamento all’evoluzione sociale, è un segnale per far sì che si rimanga aderenti al tessuto sociale e soprattutto si percepiscano meglio le esigenze dei consociati e svolgere al meglio il nostro obiettivo primario, il servizio a favore della comunità".

Quali progetti ha in cantiere per Ferrara?

"Il distretto va da Occhiobello a La spezia, comprendendo anche Imola, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e anche Ferrara, è un territorio molto vasto e farò di tutto per dare gli strumenti ai club dei vari territori per esercitare al meglio la propria azione di servizio e soprattutto cercare di modificare l’immagine che hanno di noi, la nostra attività principale non sono pranzi e cene, ma ci diamo da fare per servire la comunità, sporcandoci le mani o cercando di reperire fondi da enti pubblici o privati da destinare dove c’è più bisogno".

Qual è l’impatto delle attività dei Lions sulla nostra città?

"È molto forte. In città e provincia abbiamo realizzato moltissime attività, sia come club sia tramite la Fondazione internazionale, dal sostegno a situazioni di disabilità, raccolta alimentare, interventi dove si sono riscontrate situazioni di criticità e recentemente abbiamo sostenuto le popolazioni colpite dall’alluvione. Nel distretto in un anno abbiamo realizzato 1550 attività di service per 196 mila persone, donando 580 mila euro, in particolare 74.097 euro per il terremoto in Siria e Turchia, 20 mila euro per i rifugiati ucraini, 16 mila per un campo estivo per ragazzi diabetici e molto altro. Il prossimo anno agevolerò i club per lanciare campagne di screening, le abbiamo già fatte per diabete e per la vista, ma vorremmo lanciarne uno sulla miopia nelle scuole, oltre a una campagna di piantumazione".