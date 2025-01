Giornalismo in lutto per Alessandro Bassi, storica penna copparese

Una grave lutto ha colpito ieri la comunità copparese. Nella sua abitazione in via Palmiro Togliatti, ieri, si è prematuramente spento all’età di 64 anni Alessandro Bassi, che per decenni ha raccontato il proprio territorio attraverso la carta stampata e non solo. Storica firma del quotidiano La Nuova Ferrara, Bassi dedicato la propria vita al giornalismo, pubblicando innumerevoli articoli di cronaca locale, ma tra le sue grandi passioni vi era indubbiamente il calcio dilettantistico. Non mancava una domenica che non fosse sugli spalti per seguire una partita, dall’Alto al Basso Ferrarese, per riportare con uno stile mai banale le gesta sui campi. Ma sempre con un "orecchio teso" verso lo stadio "Decimo Preziosa" per conoscere il risultato della Copparese, di cui era grande tifoso. Spesso con le sue parole affondava nei ricordi legati alla pallacanestro, di quando arbitrava le partite con il proprio carattere sempre conciliante, anche nei momenti più concitati. In passato aveva ricoperto anche il ruolo di opinionista calcistico sull’emittente Telestense, condotto trasmissioni radiofoniche, accompagnando gli impegni quotidiani alla passione per la letteratura e per la storia.

Nel 2022 inoltre, proprio per la lunga carriera giornalistica, il Lions Club copparese ha deciso di assegnargli la "Penna d’oro", che gli venne consegnata dall’allora presidente Laura Tumiati. Bassi lascia il padre, la sorella e i parenti tutti. Ai famigliari le più sentite condoglianze da parte della redazione del Resto del Carlino.

Valerio Franzoni