Giornalisti in viaggio nel tempo. Apre la mostra sulla nostra storia

Una panoramica della stampa ferrarese dal XIX secolo ai giorni nostri. Ecco quanto propone la mostra “Giornalisti in viaggio nel tempo”, una delle iniziative organizzate dall’Associazione Stampa Ferrara per celebrare il traguardo dei 130 anni di attività. La prima associazione dei giornalisti ferraresi, da cui deriva ASFe, infatti, venne fondata nel lontano dicembre 1895 come Circolo giornalistico Ferrarese. La mostra verrà inaugurata oggi alle 16 nella Sala dell’Albo Pretorio del Comune e sarà possibile visitarla fino a martedì 7 ottobre, con apertura negli orari per il pubblico del palazzo municipale. All’inaugurazione interverranno il presidente di ASFe, Antonella Vicenzi, il presidente e il direttore di Cna Ferrara, Jessica Morelli e Matteo Carion, l’assessore comunale Marco Gulinelli.

La rassegna, a cura dei giornalisti ferraresi Alberto Vincenzi, Daniele Predieri e Gian Pietro Zerbini, intende proporre una veloce carrellata sul lavoro dei giornalisti dal XIX secolo ai giorni nostri. Una sintesi necessaria poiché la mole di pubblicazioni nate a Ferrara tra il 1895 e il 2025 è estremamente corposa ed è stato determinante il lavoro di ricerca di Luciano Maragna sfociato nel libro “La stampa ferrarese” (1996). Così in una quarantina di pannelli sono proposte le storie e le riproduzioni di pagine di alcune delle testate giornalistiche di Ferrara e provincia che hanno caratterizzato questo lungo periodo. Prima con l’inchiostro per le pubblicazioni cartacee, poi con le nuove tecnologie di stampa, quindi arrivando a radio, tv, web. Gli avvenimenti di fine XIX secolo si vanno così a intersecare con gli accadimenti recenti attraverso pagine che hanno scandito la storia ferrarese in questi ultimi 130 anni.

Gli autori hanno effettuato un lavoro di ricerca grazie anche ad archivi e biblioteche per tenere viva la memoria del lavoro di giornalisti e giornaliste delle numerose testate e pubblicazioni che hanno contribuito a informare i ferraresi. "Ringraziamenti – così una nota – vanno alla Cna ferrarese che ha creduto nel progetto e lo ha finanziato, alla Tipografia Ferrara, per la stampa dei pannelli, all’lstituto di Storia Contemporanea per le ricerche nei suoi fondi, alla biblioteca comunale Ariostea, che ha messo a disposizione le sue raccolte e il cui personale ha sostenuto con grande professionalità e disponibilità la ricerca delle pubblicazioni, e al Comune per gli spazi espositivi, dando anche il patrocinio alla rassegna insieme alla Regione Emilia Romagna".