Giornata contro la meningite, l’annuncio di Libanore "Metodiche all’avanguardia"

Il 24 aprile, giornata contro la meningite. L’Unità operativa di malattie infettive del Sant’Anna, diretta dal dottor Marco Libanore, assieme alla sezione universitaria di malattie infettive, è l’unica nella provincia di Ferrara dotata delle stanze di isolamento che garantiscono il ricovero ed il controllo della contagiosità del paziente. Il servizio ha maturato, nel corso degli anni, le competenze e le professionalità per il trattamento di queste severe e complesse forme morbose. "Il nostro ospedale – dice Libanore – possiede metodiche all’avanguardia per la diagnosi rapida dei patogeni implicati nella genesi della meningite, consentendo in tempi brevi la somministrazione di una terapia appropriata".