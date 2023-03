Giornata dedicata all’Europa Verrà intitolata una panchina all’ambientalista Bondesan

L’Iis ’Luigi Einaudi’, in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo e con il patrocinio del Comune di Ferrara dedicherà oggi all’Europa l’intera giornata. Si comincia alle ore 8.10, nell’aula magna “Giulio Einaudi”, in via Savonarola, 32, quando Debora Striani incontrerà gli studenti per una conferenza sul tema delle istituzioni europee. Al termine dell’incontro, le classi dell’Einaudi dipingeranno una panchina, donata dal Comune di Ferrara, con i colori della bandiera dell’Unione Europea, che verrà intitolata a Marco Bondesan, geologo, ambientalista, federalista europeo per una vita, conosciutissimo in città e mancato da poco.