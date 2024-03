Giornata dei diritti delle donne, tutti gli eventi

Programma ricco ad Argenta in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne. A dare ufficialmente il via alle manifestazioni sarà l’inaugurazione della Panchina delle donne, realizzata dai ragazzi dell’istituto Levi Montalcini in programma per venerdì 8 marzo a mezzogiorno in via Matteotti, mentre fin dalle 8 sarà distribuita la tradizionale mimosa nelle piazze di Argenta, San Biagio, Anita, Campotto, Longastrino e Santa Maria Codifiume, a cura del volontariato locale. Nel centro di Argenta la Pro Loco raccoglierà le coperte realizzate a maglia o uncinetto nell’ambito del progetto "Viva Vittoria", che saranno utilizzate il 23 e 24 novembre prossimo per una grande installazione di sensibilizzazione al castello estense di Ferrara. Il ricavato della vendita sarà devoluto al Centro Donna Giustizia di Ferrara. Sabato 9 marzo alle 20.30 nel convento dei Cappuccini di Argenta andrà in scena lo spettacolo "Donne in...canto - Incanto di donne" realizzato da Le Delizie Armoniche (nella doto) e Incontroll’arte, con il supporto dell’Avis. Le iniziative riempiranno anche domenica 10: alle 9.30 una camminata organizzata dall’Avis e dalla sezione del Cai partirà dalla sede associativa avisina di via via Nazionale Ponente per raggiungere il parco della Pieve. L’offerta sarà libera e il ricavato verrà devoluto al Centro Donna Giustizia di Ferrara. Durante la camminata è previsto un flashmob di Incontroll’arte. Alle 12.30 l’associazione La Zanzara organizza un pranzo di beneficenza alle ex scuole elementari di Bando, con un omaggio floreale ad ogni donna, mentre alle 17.30 ci sarà la presentazione del libro di Susanna Garuti "Come le donne diventeranno libere".

f.v.