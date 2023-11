Giornata del diabete, i bambini di Agpc ospiti allo stadio Mazza

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, Spal e Agpc – associazione ferrarese per l’aiuto ai giovani con diabete – saranno insieme per sensibilizzare l’opinione pubblica con il cerchio blu, simbolo di un impegno globale che quest’anno, per la 22° edizione, punta i riflettori su prevenzione, cura e sport nell’ottica di uno stile di vita sano. Nel prepartita Spal-Pontedera, domani alle 20.45, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, i giocatori delle due squadre, Spal e Pontedera, scenderanno in campo accompagnati, uno ad uno, da una delegazione di bambini di Agpc che indosseranno una maglia con il cerchio blu, per animare insieme in centro campo un grande cerchio blu fatto di persone.