Giornata del dialetto, un calendario particolare donato agli studenti

Oggi cade la dodicesima Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, istituita dall’Unpli per sensibilizzare sull’importanza di tutelare questo patrimonio culturale. In questa data l’amministrazione comunale donerà agli oltre settecento giovani studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado il calendario ideato per l’occasione ‘Cupar, i so’ paes e la so’ zent’, che prende il titolo da un componimento di Alfio Finetti, che con Liana Pagnanelli è autore delle poesie raccolte nell’omonimo volume, il cui testo storico è firmato da Romano Vacchi. Il calendario raccoglie infatti i versi, con la traduzione accanto, di ‘A Cupar’ in cui Pagnanelli racconta il paese e soprattutto lo spirito della sua gente, tali che ‘a stàr luntàn da chì ta ‘n jé più bon’, e di ‘Cupar, i so’ paes e la so’ zent’, attraverso i quali Finetti esprime l’amore per la sua terra e dei suoi centri ‘fatt col man ruvidi ma unesti dla mie zent’.