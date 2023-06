Giornata del donatore nei punti sanitari

"Dona il sangue, dona il plasma, condividi la vita, condividi spesso” è lo slogan scelto dall’Oms per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra domani in tutto il mondo per ringraziare i donatori volontari di sangue per il loro dono e sensibilizzare quante più persone sulla tematica dell’altruismo e sull’importanza della donazione periodica per l’accesso universale a trasfusioni di sangue sicure. Le aziende sanitarie ferraresi aderiscono convintamente a questa importante giornata e mercoledì, presso la nuova stanza recentemente realizzata dall’ALT Rino Vullo (Associazione talassemici di Ferrara) adiacente ai locali del DH talassemia dell’ospedale di Cona, l’Avis comunale e provinciale assieme ad Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie i linfomi e mieloma) apporranno una targa celebrativa per ricordare proprio la festa del donatore. In quell’occasione verranno distribuiti gadget. Sempre nella giornata del 14 giugno, l’Azienda Usl ospiterà i banchetti informativi dell’Avis presso gli ospedali e le Case della SaluteComunità, secondo il seguente calendario: Cittadella San Rocco di Ferrara: dalle 9 alle 17 in galleria; Ospedale di Argenta: dalle 10 presso l’ingresso dell’ospedale; Ospedale del Delta: dalle 8 alle 14 presso l’atrio principale; Casa della Salute di Bondeno: dalle 9 presso la sala di attesa al piano terra; Casa della Salute di Comacchio: dalle 8 alle 14 presso l’atrio principale; Casa della Salute di Copparo: dalle 9 presso l’atrio principale; Casa della Salute di Portomaggiore: dalle 9 all’ingresso nell’atrio. I volontari saranno presenti per promuovere l’informazione e l’educazione alla cultura del dono e al suo ruolo fondamentale nel sistema trasfusionale.