Giornata del malato oncologico "La sfida? Le cure a domicilio"

Nuove tecnologie di diagnosi, trattamenti personalizzati con terapie mirate e la “rivoluzione” prodotta dall’immunoterapia dei tumori. Sono alcune delle innovazioni effettuate in questo campo. Domani si celebrerà la Giornata nazionale del malato oncologico, istituita dal Presidente del Consiglio nel 2006, con lo scopo di dedicare attenzione alle persone affette da queste patologie e a tutti coloro che hanno attraversato l’esperienza delle malattia, direttamente o indirettamente. Nella provincia di Ferrara, sono oltre 15mila i casi prevalenti (cioè le persone che vivono dopo aver avuto una diagnosi di tumore); nella maggior parte dei casi con diagnosi di almeno 5 anni prima, in particolare per i tumori della mammella, del tratto gastrointestinale e della prostata.

"La probabilità di sconfiggere il tumore – sottolinea il professor Antonio Frassoldati, direttore dell’oncologia clinica di Ferrara – passa attraverso 3 momenti fondamentali: per prima cosa, la prevenzione, su cui tutte le persone possono e devono impegnarsi, adottando stili di vita appropriati ed evitando le abitudini che più di altre possono favorire la comparsa della malattia. Stiamo parlando del fumo e dell’alimentazione (che sono responsabili del 70% dei casi). In secondo luogo la diagnosi precoce, attraverso la partecipazione agli screening di popolazione messi a disposizione da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle persone che hanno aderito alle indagini di screening per i tumori mammari, del colon retto e della cervice uterina, si è osservata una riduzione della mortalità che va dal 30 al 50%".

E ancora: "Purtroppo registriamo un’adesione ancora subottimale in alcuni di questi programmi – continua Frassoldati –, ed in particolare in quello dei tumori del colon, nonostante la semplicità del test per la ricerca del sangue nelle feci. Il terzo momento fondamentale è trattamento della ’malattia attiva’, attraverso percorsi di presa in carico del paziente e di esecuzione coordinata delle procedure, tutti gestiti in modo multidisciplinare". La sfida oggi non è solo tecnologica, ma anche, e soprattutto, organizzativa. "L’aumento del numero dei casi – conclude Frassoldati –, la durata sempre maggiore delle terapie, il crescente numero di pazienti che vivono a lungo, richiede di rivedere il modello di gestione clinica della malattia oncologica, storicamente concentrata sugli ospedali ed oggi invece proiettata sempre di più sul territorio e sulla prossimità al domicilio".