’Giornata del merito’ in auditorium

"Il mondo ricompenserà più spesso le apparenze del merito, che non il merito vero’ diceva una nota frase di François de La Rochefoucauld, una teoria che, però, negli ultimi anni è stata smentita a Poggio Renatico grazie ad una particolare e bella iniziativa realizzata dall’amministrazione comunale. Non è dunque vero che ovunque ‘nemo propheta in patria’, dando vita nel poggese alla ‘Giornata del Merito’. "Dopo gli stop forzati dovuti alla pandemia ed alla ristrutturazione dell’Auditorium della scuola, riprendiamo l’appuntamento annuale della Giornata del Merito – annuncia il vicesindaco Andrea Bergami – è in programma per la giornata di venerdì 5 Aprile alle 20.30 all’Auditorium Scuola Primaria e stiamo cercando nominativi". Spiega dunque obiettivi e tempistiche. "In quella serata vogliamo premiare le eccellenze del nostro territorio, in vari campi quali ad esempio, la maturità con il massimo dei voti, laureati, titoli sportivi, riconoscimenti per la propria attività lavorativa o per il proprio impegno sociale – prosegue il vicesindaco Andrea Bergami - Per questo motivo chiediamo alla cittadinanza di comunicare entro il 20 marzo eventuali nominativi di poggesi meritevoli, in modo da preparare al meglio la serata e dare la giusta soddisfazione a tutti".

Laura Guerra