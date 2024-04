Giornata del merito, un diploma ai poggesi che si sono distinti

Stasera alle 20.45, all’auditorium della scuola primaria di Poggio Renatico, si terrà la ‘Giornata del merito’, la cerimonia di consegna di diplomi alle persone che si sono contraddistinte nella comunità poggese. "La giornata del merito è nata diversi anni fa perché volevamo dare dei segnali di positività soprattutto davanti a doti che secondo noi devono essere valorizzate – spiega l’assessore Serena Fini –. Tanti esempi positivi ci sono, persone che si contraddistinguono nello sport, nella musica, nel volontariato e diversi altri ambiti. Purtroppo con il Covid non siamo più riusciti a tenere questa giornata. L’anno scorso abbiamo ripreso solo per quanto riguarda i laureati e quest’anno abbiamo deciso di riprendere". Ed entra nel merito. "Con grande sorpresa abbiamo trovato tanti bravi atleti nelle associazioni sportive che si sono distinti a livello regionale e nazionale, contraddistinguendosi per i premi vinti come, ad esempio, una bimba bravissima nel ballo – anticipa –. Poi ci saranno nuovamente i laureati. Si tratta di circa 20 ragazzi laureati in un anno che, per Poggio, è un numero davvero alto. La cosa interessante è che in quel numero ci sono anche adulti e genitori. Ci sono anche cinque ragazzini che hanno superato l’esame di terza media con il massimo dei voti. Abbiamo deciso di dare un riconoscimento anche alla decina di volontari del Piedibus che dal 2018 portano avanti con dedizione e costanza un servizio che piace tanto a bimbi e famiglie, oltre che alla persona che si occupa delle ‘casette’ dei libri di Gallo e Poggio e agli ispettori ambientali che tengono monitorato e pulito il nostro ambiente".