Giornata della cultura ebraica. Al centro il tema della famiglia con il documentario sui Saralvo

E’ in programma questa mattina, alle 10.30 al tempio Italiano di via Mazzini 95, il convegno organizzato nell’ambito della ’Giornata europea della cultura ebraica’, giunta alla venticinquesima edizione e celebrata in 27 Paesi Europei e 106 località italiane, distribuite in 16 regioni. Il convegno, moderato da Cristiano Bendin, responsabile della redazione di Ferrara de il Resto del Carlino, vedrà la partecipazione del rabbino capo Luciano Meir Caro che tratterà il tema ’La famiglia ebraica e l’halakha (normativa)’, di Laura Graziani Secchieri che racconterà di ’Famiglie ferraresi: un percorso fra le carte antiche’. A portare i saluti della Comunità ebraica sarà il presidente Fotunato Arbib. A seguire sarà proiettato in anteprima nazionale il cortometraggio ’Oriella, una Saralvo a Ferrara’ prodotto da Civetta Movie e curato da Gabriele Manservisi. Il documentario raccoglie i ricordi di Oriella, novantenne, unica in vita della famiglia Saralvo, per scoprire la storia della sua famiglia a cavallo di due secoli e rivedere come apparivano allora il ghetto e la città, fino ad arrivare ai giorni nostri. Intanto è polemica per un post in cui l’esponente Pd Diego Marescotti, candidato alle ultime elezioni, auspica che l’Esercito venga spostato dall’attuale presidio davanti alle sinagoghe "come – scrive – se a Ferrara ci fosse Hamas a fare attentati". Questa la replica dell’assessore alla sicurezza Lodi: "Un commento grave. Forse Marescotti non sa che i luoghi di culto ebraici sono presidiati dall’Operazione Strade Sicure non solo a Ferrara, ma in circa una sessantina di siti ebraici in tutta Italia. Questo per evitare attentati e oltraggi antisemiti, non da ieri ma da anni. Chiedo se al suo partito vada bene che un ex candidato strumentalizzi l’esercito e i luoghi di culto ebraici per attaccare la Giunta".