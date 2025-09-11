Giornata della cultura ebraica. Lo studio e il ’popolo del Libro’: "Intreccio di spiritualità e arte"

È una storia che sa di pergamena e inchiostro. Che ha lasciato la sua traccia in ogni dove nella nostra città, nel nostro Paese, nel mondo. Perché la cultura ebraica "è un patrimonio per tutta l’umanità, che va conservata e valorizzata". Non ha dubbi l’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli che, durante la presentazione della 25esima edizione della Giornata europea della cultura ebraica (in programma domenica 14 settembre a partire dalle 10 nelle sinagoghe di via Mazzini 95), identifica l’impegno per la tutela della tradizione ebraica come "uno dei pilastri del progetto culturale della nostra amministrazione".

Ed è il presidente della Comunità, Fortunato Arbib che in qualche modo restituisce il favore parlando dell’azione del Comune come di un ente "sempre attento alle nostre istanze e alla nostra storia: all’amministrazione ci legano stima e affetto". A lui il compito di illustrare il programma di un appuntamento che ha il sapore dell’antico, della tradizione, pur non rinunciando alla proiezione sull’attualità. Il primo intervento sarà quello di rav Haim Fabrizio Cipriani che si concentrerà sul panel – moderato dal caposervizio del Carlino Ferrara, Cristiano Bendin – che dà il titolo alla rassegna: "Il popolo del libro".

Dalle 10.45 spazio alla studiosa Chiara Benini e, infine, l’intervento del rabbino capo della Comunità di Ferrara, Luciano Meir Caro. Ed è proprio il rav, dando un assaggio del viaggio ideale lungo il quale condurrà gli ospiti della giornata. Il suo intervento, infatti, verterà sulla stampa ebraica tra il XV e il XVI secolo. "Quello dei tipografi ebrei di quell’epoca – anticipa Caro – è un lavoro straordinario, sia sul piano della qualità sia sul piano dell’importanza bibliografica. Tant’è che veniva richiesto anche da altre zone. D’altra parte, quello ebraico, è per eccellenza il popolo del libro, della parola".

Tant’è che, secondo la tradizione, "la parola rappresenta in qualche modo il proto-plasma dell’universo". Ed ecco perché "se usata bene può contribuire a salvare il mondo, se usata male a distruggerlo". Ogni lettera, ricorda il rabbino, "per la cultura ebraica ha tantissimi significati, così come tanti significati – anche numerici – hanno le parole composte".

"La comunità ebraica – conclude l’assessore Gulinelli – rappresenta una ricchezza per l’intera città. Avere la possibilità di visitare gli spazi delle sinagoghe, in cui si intrecciano arte, fede e spiritualità assistendo a un confronto di altissima levatura culturale, è un’occasione molto preziosa. Infatti, come amministrazione, proseguiremo nell’impegno in cui abbiamo da sempre creduto accanto alla comunità ebraica".