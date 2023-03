Giornata della donna, un ricco programma di eventi e iniziative

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, il Comune di Copparo organizza un ricco programma di iniziative. L’apertura sarà affidata al gruppo donne imprenditrici di Copparo che, dal 5 al 15 marzo, proporranno ‘Segui il filo giallo’: un tour attraverso i negozi aderenti, che riserveranno grandi sorprese e le cui vetrine saranno abbellite con palloncini gialli e frasi di donne. Il 7 marzo alle 20.30, al Teatro ‘De Micheli’, Proloco Copparo presenta ‘Il segreto di Aisha’, una storia narrata con musiche e testi scritti dal compositore e pianista copparese Antonio Rolfini, con Angela Felisati voce narrante e Simone Montanari al violoncello. L’ingresso è gratuito con offerta libera: il ricavato sarà devoluto al Centro Donna Giustizia di Ferrara. L’8 marzo dalle 8 alle 12, in piazza Libertà c’è ‘Mimosa in poesia’: il coordinamento Donne Cgil Spi - Lega di Copparo e Ro (Riva del Po) distribuisce mimose e versi. Il 9 marzo alle 16.30, in Galleria ‘Alda Costa’, si terrà l’incontro con Roberta Sorgato sul tema ‘Donne a confronto tra presente e passato’. Il 15 marzo dalle 19, in Galleria ‘Alda Costa’, Andos ha ideato ‘Attenta a quelle due’, una serata informativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno, animata dall’aperitivo con dj set e performance di Pole Dance. L’ingresso è a offerta libera, con ricavato a favore di Andos.

v.f.